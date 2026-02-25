Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến chống gian lận phúc lợi

Ngày 24/2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố bổ nhiệm Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu một “cuộc chiến chống gian lận."

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu Nhà Trắng chỉ trích gay gắt các hành vi lạm dụng chương trình phúc lợi công tại các bang do đảng Dân chủ nắm quyền, đặc biệt là Minnesota.

Trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc tình trạng tương tự hiện diễn ra tại nhiều nơi khác, trong đó có California, Massachusetts và Maine.

Ông Trump nhấn mạnh trong trường hợp chính quyền “phát hiện đủ số vụ gian lận," ngân sách sẽ ngay lập tức được tái cân đối.

Trong bối cảnh các điều tra viên liên bang vào cuộc xem xét vụ gian lận liên quan đến phúc lợi công tại Minnesota, chính quyền Tổng thống Trump đặc biệt chỉ trích cộng đồng người nhập cư Somalia. Theo đó, quá trình điều tra kết luận tình trạng trục lợi phúc lợi công diễn ra trên diện rộng trong cộng đồng người Somalia tại Minnesota.

Minnesota hiện là nơi sinh sống của cộng đồng người nhập cư Somalia lớn nhất tại Mỹ với quy mô khoảng 80.000 người./.

