Sáng tạo công nghệ Việt tỏa sáng tại Samsung Solve for Tomorrow 2025

Ngày 31/10, Samsung Việt Nam đã tổ chức Vòng Chung kết và Lễ trao giải cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025, nhằm tìm ra các dự án sáng tạo công nghệ xuất sắc góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội và địa phương.

Vòng thi diễn ra với sự tranh tài của 16 đội thi xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước bao gồm 8 đội thi của Bảng A (Khối trung học cơ sở) và 8 đội thi của Bảng B (Khối trung học phổ thông) với các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ môi trường, giáo dục, đến y tế, sức khỏe, kết hợp thể thao và công nghệ

Tại sự kiện, các đội thi đã trực tiếp thuyết trình dự án, vận hành mô hình sản phẩm và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Kết quả chung cuộc được ban giám khảo đánh giá không chỉ dựa trên các yếu tố về sản phẩm và cách thực hiện dự án mà còn chấm điểm các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, với ý tưởng nổi bật, mô hình sản phẩm có tính ứng dụng cao và phần thuyết trình đầy thuyết phục, 2 giải Nhất (với mỗi phần thưởng là 1 phòng học chức năng STEM LAB trị giá 60.000 USD cho trường có đội thi đạt giải Nhất, 30 triệu đồng tiền mặt dành cho đội thi và 1 sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng cho các thành viên của đội bao gồm thí sinh và giáo viên hướng dẫn) đã thuộc về đội thi Đội STE - Sport Tech Evoring, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (thành phố Hà Nội) với dự án “Hệ thống hỗ trợ tập luyện thể thao cá nhân” (Bảng A) và đội thi Menson, Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung (Đồng Nai) với dự án “MSVitaSync - Thiết bị đo và đánh giá sức khoẻ cầm tay ứng dụng AI và IOT, hướng tới giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện tại nhà” (Bảng B).

Đội STE - Sport Tech Evoring, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Nội giành Giải Nhất Bảng A (trái) và Đội thi Menson, trường THPT chuyên Quang Trung - Tỉnh Đồng Nai giành Giải Nhất Bảng B (phải). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 8 Giải Triển vọng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 5,3 tỷ đồng.

Theo ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, gần đây, tầm quan trọng của giáo dục STEM đang ngày càng được chú trọng. Công nghệ AI tiên tiến đang được hiện thực hóa trên nền tảng của STEM.

“Tôi hy vọng các em, những người dẫn dắt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cả tương lai sau này, sẽ là người thành thạo STEM hơn nữa và nỗ lực nhiều hơn trong việc học khoa học công nghệ. Samsung sẽ nỗ lực hết mình để bồi dưỡng tài năng công nghệ Việt Nam thông qua nhiều hoạt động đóng góp xã hội đa dạng như chương trình Samsung Solve for Tomorrow,” ông Na Ki Hong cho biết.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau gần 8 tháng triển khai, Samsung Solve for Tomorrow 2025 đã ghi nhận những kết quả ấn tượng với khoảng 7.000 học sinh và hơn 2.500 giáo viên tham gia cùng với đó là 2.625 ý tưởng sáng tạo được gửi về, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình biến ý tưởng thành giải pháp công nghệ thực tiễn của thế hệ trẻ Việt Nam./.

