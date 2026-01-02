Nga bắt đầu triển khai rộng rãi đồng ruble kỹ thuật số

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Nga bắt đầu triển khai sử dụng rộng rãi đồng ruble kỹ thuật số trong ngân sách và ngân hàng.

Theo luật đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành, việc chuyển tiền vào ngân sách và chuyển khoản đến các cơ quan liên bang bằng đồng ruble kỹ thuật số đã được thực hiện từ ngày 1/1.

Còn từ ngày 1/7, các giao dịch tương tự với ngân sách khu vực và địa phương, cũng như các giao dịch với các quỹ ngoài ngân sách và người nhận, sẽ được thực hiện.

Đến ngày 1/9, các ngân hàng lớn nhất và các công ty là khách hàng với doanh thu trên 120 triệu ruble trong năm trước đó sẽ phải cung cấp phương thức thanh toán bằng đồng ruble kỹ thuật số cho tất cả mọi người.

Yêu cầu này sẽ áp dụng cho các công ty có doanh thu vượt quá 30 triệu ruble mỗi năm từ ngày 1/9/2027. Đối với tất cả các công ty khác, yêu cầu sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9/2028.

Đồng thời, các doanh nhân có doanh thu hàng năm không vượt quá 5 triệu ruble, cũng như các cửa hàng bán lẻ không có truy cập Internet, không bắt buộc phải cung cấp các tùy chọn thanh toán bằng ruble kỹ thuật số.

Luật mới cũng đưa ra các khái niệm "mã thanh toán phổ quát" và "nhà cung cấp dịch vụ cung cấp mã này."

Việc nhận mã này sẽ miễn phí, Hệ thống Thẻ Thanh toán Quốc gia (NSPK) sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp.

Đồng ruble kỹ thuật số đã có thể được sử dụng cho một số khoản chi tiêu ngân sách ngay từ năm 2025, ví dụ chi cho an sinh xã hội và các khoản thanh toán khác cho người dân, tiền lương và các phúc lợi khác cho người lao động, cũng như các khoản chi cho xây dựng (tái thiết) cơ sở hạ tầng, sửa chữa và bảo trì tài sản nhà nước.

Tuy nhiên, các khoản chi trả từ ngân sách chỉ được thực hiện bằng đồng ruble kỹ thuật số nếu người nhận đồng ý.

Đồng ruble kỹ thuật số là một hình thức mới của đồng nội tệ Nga, bổ sung cho các hình thức tiền mặt và phi tiền mặt hiện có. Nó có hình thức một mã kỹ thuật số duy nhất được lưu trữ trong ví kỹ thuật số trên một nền tảng đặc biệt do Ngân hàng Trung ương điều hành. Đây là loại tiền tệ có thể được sử dụng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ, gửi tiền cho bạn bè và gia đình, hoặc tiết kiệm tiền.

Tuy nhiên, ruble kỹ thuật số không thể được sử dụng để mở tài khoản tiền gửi hoặc vay tiền. Lãi suất sẽ không được tính trên số dư ví ruble kỹ thuật số.

Ruble kỹ thuật số có những khác biệt cơ bản so với tiền điện tử.

Thứ nhất, chỉ Ngân hàng Trung ương mới có thể phát hành ruble kỹ thuật số, trong khi bất kỳ ai cũng có thể khai thác tiền điện tử.

Thứ hai, giá của tiền điện tử không được hỗ trợ bởi bất kỳ nguồn lực nào, mà chỉ phụ thuộc vào cung và cầu, có thể biến động mạnh tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Còn đồng ruble kỹ thuật số sẽ được hỗ trợ bởi vàng, dự trữ ngoại hối và các tài sản nhà nước khác.

Ngân hàng Trung ương Nga tin rằng trong vòng 5-7 năm, đồng ruble kỹ thuật số sẽ trở thành phương thức thanh toán phổ biến.

Dự án thí điểm về ruble kỹ thuật số bắt đầu vào mùa Hè năm 2023. Đến cuối năm 2024, số lượng người dùng đã tăng lên 9.000 cá nhân và 1.200 công ty.

Vào cuối tháng 6, Ngân hàng Trung ương báo cáo hơn 100.000 giao dịch bằng đồng ruble kỹ thuật số: sau gần hai năm thử nghiệm, hơn 63.000 giao dịch chuyển khoản đã được thực hiện, gần 13.000 khoản thanh toán hàng hóa và dịch vụ đã được thực hiện và hơn 17.000 hợp đồng thông minh đã được thực thi.

Tuần trước, Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang (Hạ và Thượng viện Quốc hội Nga) đã thông qua luật quy định thời hạn triển khai rộng rãi đồng ruble kỹ thuật số.

Các chuyên gia ước tính rằng chi phí tối thiểu để một ngân hàng Nga triển khai đồng ruble kỹ thuật số có thể dao động từ 120 triệu ruble đến hơn 200 triệu ruble./.

