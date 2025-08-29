Intel nhận 5,7 tỷ USD từ thỏa thuận với Chính phủ Mỹ

Intel đã nhận 5,7 tỷ USD tiền mặt vào tối 28/8, một phần của thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump đàm phán, đổi lấy 10% cổ phần tại tập đoàn sản xuất chip đang gặp khó khăn này.

Thông tin trên được Giám đốc tài chính David Zinsner công bố tại một hội nghị nhà đầu tư ngày 29/8.

Theo ông Zinsner, khoản đầu tư của Chính phủ Mỹ là nhằm khuyến khích Intel tiếp tục giữ quyền kiểm soát đối với mảng sản xuất chip theo hợp đồng (foundry).

Ngoài ra, thỏa thuận còn bao gồm quyền mua thêm 5% cổ phần trong trường hợp Intel không còn nắm trên 51% quyền sở hữu mảng sản xuất chip theo hợp đồng.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết thỏa thuận giữa Intel và Chính phủ Mỹ “vẫn đang được Bộ Thương mại hoàn thiện, còn nhiều chi tiết cần thống nhất.”

Intel từ chối bình luận về thông tin này. Bà Leavitt nhấn mạnh đề xuất này đến từ Tổng thống Trump và Bộ trưởng Thương mại đang triển khai để hiện thực hóa.

Hồi đầu tháng Tám này, Intel cũng đã huy động được 2 tỷ USD từ SoftBank thông qua bán cổ phần. Tập đoàn này đồng thời lên kế hoạch cắt giảm nhân sự xuống còn 75.000 người, trong khuôn khổ nỗ lực tái cấu trúc của CEO Lip-Bu Tan.

Chiến lược của ông Tan bao gồm tìm kiếm khách hàng lớn cho mảng sản xuất chip, đồng thời loại bỏ những lĩnh vực mà ông cho rằng không thiết yếu.

Intel hiện đang tách dần hoạt động sản xuất chip theo hợp đồng ra khỏi mảng thiết kế.

Các nhà sản xuất như TSMC thường gia công chip cho những công ty thiết kế chip như Nvidia hay AMD, vốn không sở hữu nhà máy.

Intel trước đó cũng cho biết có thể chào đón nhà đầu tư bên ngoài vào mảng foundry và đã lập một hội đồng quản trị riêng để giám sát hoạt động này.

Ông Zinsner cho biết nếu có thêm nhà đầu tư bên ngoài, Intel sẽ ưu tiên đối tác chiến lược thay vì nhà đầu tư tài chính.

Hồi tháng 7/2025, Intel thừa nhận tương lai của mảng foundry phụ thuộc vào việc có tìm được khách hàng lớn cho thế hệ công nghệ sản xuất chip mới mang tên 14A hay không. Nếu thất bại, công ty có thể rút lui khỏi lĩnh vực này. Tuy nhiên, ông Zinsner ngày 29/8 đã giảm nhẹ lo ngại đó.

Ông nói: “Các luật sư luôn muốn chúng tôi công bố nhiều hơn về rủi ro, nhưng tình hình chưa đến mức đáng lo."

Ông khẳng định Intel tập trung vào việc ký hợp đồng với khách hàng lớn trong năm tới, đồng thời duy trì “kỷ luật tài chính” trong quá trình phát triển công nghệ sản xuất thế hệ mới.

Theo ông, khoản đầu tư cho 14A nếu chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ Intel là quá lớn, không đảm bảo lợi ích hợp lý cho cổ đông./.

Nhà Trắng nắm 10% cổ phần Intel: Bước ngoặt trong chiến lược bán dẫn của Mỹ Ngày 22/8, Tổng thống Trump và Intel thông báo đã đồng ý trao cho chính phủ 10% cổ phần của Intel, theo đó, Chính phủ Mỹ sẽ nhận được 433,3 triệu cổ phiếu phổ thông, với tổng trị giá 8,9 tỷ USD.