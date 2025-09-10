Sự cạn kiệt địa chỉ IPv4: Vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi IPv6 tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), và 5G, việc bảo đảm an toàn và phát triển bền vững cho hạ tầng Internet đang trở thành thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế.

Hội nghị Thành viên lần thứ 60 của Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC 60), được tổ chức tại Đà Nẵng, không chỉ là sự kiện để thảo luận về chính sách và tài nguyên Internet, mà còn là cơ hội để các quốc gia, tổ chức, và doanh nghiệp trong khu vực chia sẻ giải pháp đối phó với những vấn đề cấp bách trong phát triển hệ thống Internet toàn cầu.

Các thách thức trong triển khai IPv6 và bảo mật mạng

Một trong những vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị là việc triển khai Internet Protocol version 6 (IPv6), một giao thức mạng được coi là nền tảng quan trọng cho tương lai của Internet.

Internet Protocol version 4 (IPv4), giao thức hiện tại, đã gần như cạn kiệt về không gian địa chỉ, do đó IPv6 được xem là giải pháp thay thế. Tuy nhiên, mặc dù việc chuyển sang IPv6 đã được thúc đẩy mạnh mẽ, các quốc gia và tổ chức vẫn gặp không ít khó khăn trong việc triển khai đồng bộ hệ thống này, đặc biệt là về mặt hạ tầng và chi phí.

Từ trái qua: Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc VNNIC - Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam - Ông Kenny Huang, Chủ tịch Hội đồng quản lý APNIC - Ông Jia Rong Low, Giám đốc APNIC. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo ông Jia Rong Low, Giám đốc APNIC, “IPv6 sẽ là nền tảng hỗ trợ cho mọi công nghệ hiện nay như AI, IoT và các ứng dụng Internet khác,” nhưng “chuyển đổi giữa IPv4 và IPv6 vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt thách thức hạ tầng và chi phí, đồng thời vấn đề an toàn, quản trị và bảo vệ an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi này.”

Bảo mật mạng và bảo vệ định tuyến

Vấn đề bảo mật mạng cũng được đề cập như một yếu tố then chốt trong việc đảm bảo sự ổn định và an toàn của Internet toàn cầu. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng đang ngày càng tinh vi và phức tạp, việc bảo vệ hệ thống định tuyến Internet trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu.

Để làm được điều này, việc áp dụng các công nghệ bảo mật định tuyến như Resource Public Key Infrastructure (RPKI) là rất quan trọng. RPKI giúp bảo vệ thông tin định tuyến, ngăn ngừa các cuộc tấn công chiếm quyền định tuyến (route hijacking).

Việt Nam hiện có tỷ lệ Route Origin Authorization (ROA) rất cao, với 96% tuyến IPv4 hợp lệ, đây là một thành tựu đáng ghi nhận. Theo ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), “Song song với việc mở rộng kết nối thì chúng ta phải đảm bảo cho Internet an toàn."

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc VNNIC phát biểu tại Hội nghị APNIC 60. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

“Việt Nam hiện là Quốc gia đứng đầu trong 30 Quốc gia sử dụng nhiều tài nguyên IPv4 nhất và đã chuyển đổi sang giao thức RPKI cùng nhiều giải pháp khác đảm bảo an toàn Internet” ông Thắng nhấn mạnh.

Hợp tác quốc tế: Tăng cường kết nối và chia sẻ tri thức

Một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc giải quyết các vấn đề về an toàn và phát triển bền vững Internet là hợp tác quốc tế.

Tại hội nghị APNIC 60, các cuộc họp song phương đã được tổ chức giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và các tổ chức quốc tế như Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc (CNNIC), Ủy ban Truyền thông và Truyền thông đa phương tiện Malaysia (MCMC), và Cơ quan Quản lý Tài nguyên Internet Ấn Độ (NIXI). Các cuộc thảo luận này tập trung vào việc mở rộng hợp tác về kết nối mạng, đặc biệt là phát triển các trạm trung chuyển Internet (IX), một yếu tố quan trọng trong việc tăng cường sự ổn định và tốc độ kết nối Internet toàn cầu.

Ông Nguyễn Hồng Thắng chia sẻ: “Việt Nam cam kết xây dựng hạ tầng Internet hiện đại, an toàn và bao trùm, đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực và nhận thức về các vấn đề kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên Internet.”

Internet tại Việt Nam: Tiên phong trong phát triển hạ tầng

Năm 2025 đánh dấu 25 năm VNNIC đồng hành cùng sự phát triển của Internet tại Việt Nam, và hơn 27 năm kể từ khi Việt Nam chính thức kết nối Internet toàn cầu.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu thế giới về triển khai IPv6, với tỷ lệ triển khai đạt 65%. Đây là một thành tựu đáng tự hào, phản ánh sự nỗ lực và cam kết của VNNIC cùng các cơ quan, tổ chức khác trong việc xây dựng một hệ thống Internet hiện đại và an toàn.

Hội nghị Thành viên lần thứ 60 của Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC 60). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc VNNIC chia sẻ “Internet vạn vật (IoT) là xu hướng hiện nay, là nền tảng quan trọng để phát triển đô thị, nhà máy thông minh và nhiều thứ khác. Chúng ta đã chuyển đổi được 65%, dự kiến 5 năm tới chúng ta sẽ tăng tốc chuyển đổi IPv6-only. Tức là hoàn toàn sử dụng địa chỉ thế hệ mới, đây là mục tiêu quan trọng và đang được VNNIC quyết liệt thực hiện.”

Hội nghị APNIC 60 đã chỉ ra nhiều thách thức đối với sự an toàn và phát triển của Internet toàn cầu, đồng thời, là cơ hội để các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp đối phó với các thách thức an ninh mạng và triển khai công nghệ mới.

Việt Nam với vai trò là đơn vị chủ nhà, đã khẳng định được vai trò của mình trong cộng đồng Internet khu vực và thế giới, thực thi hiệu quả các định hướng chiến lược của Bộ Chính trị, thể hiện vai trò dẫn dắt khu vực trong công tác xây dựng chính sách, phát triển hạ tầng Internet thế hệ mới, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối cộng đồng Internet toàn cầu../.