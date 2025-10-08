Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm “hồi sinh” hàng trăm dự án, khu đất tồn đọng

Sau nhiều năm ách tắc, tồn đọng, hàng trăm dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được rà soát và tháo gỡ từng bước. Nỗ lực này không chỉ giúp khơi thông dòng vốn đầu tư mà còn được kỳ vọng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế thành phố .

Từng bước tháo gỡ vướng mắc

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, tọa lạc tại khu chức năng số 2 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh), được phê duyệt vào năm 2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 20.100 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những dự án quy mô lớn và có vị trí chiến lược tại khu vực Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, sau 8 năm, dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng. Ngày 20/8/2025, chủ đầu tư dự án - Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lotte Properties HCMC (thuộc Tập đoàn Lotte - Hàn Quốc) đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chấm dứt hợp tác thực hiện dự án. Động thái này diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi doanh nghiệp nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất với số tiền hơn 16.190 tỷ đồng.

Cuối tuần qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện Lotte Properties HCMC. Phía Lotte bày tỏ thiện chí tiếp tục triển khai dự án nếu các vướng mắc về thủ tục đầu tư được tháo gỡ.

Lotte kiến nghị ba nội dung: điều chỉnh tỷ lệ góp vốn giữa các công ty trong liên danh; cho phép nhà đầu tư bên ngoài tham gia góp vốn với tỷ lệ không quá 35% và xem xét miễn nghĩa vụ tài chính bổ sung liên quan đến tiền sử dụng đất.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết đã tiếp nhận các kiến nghị của doanh nghiệp và thông tin rằng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, cho ý kiến về các đề xuất này.

Thủ Thiêm Eco Smart City là một trong hàng trăm dự án, khu đất còn vướng mắc, tồn đọng ở Thành phố Hồ Chí Minh đang được UBND thành phố phối hợp với các Bộ ngành, địa phương tập trung tháo gỡ.

Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, sau hợp nhất, trên địa bàn thành phố có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Trong số đó bao gồm 60 công trình, dự án, khu đất thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương; 778 công trình, dự án, khu đất thẩm quyền xử lý cấp Thành phố.

Ghi nhận từ các Sở ngành, Hiệp hội cho thấy, vướng mắc pháp lý, đặc biệt là liên quan đến thẩm định giá đất, quy định liên quan đến mức thu bổ sung tiền sử dụng đất… đang là những vướng mắc chính khiến hàng loạt dự án/khu đất bị “treo” ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 100 dự án mà các chủ đầu tư dự án bất động sản, nhà ở thương mại đang “chờ đợi” cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo “tiền sử dụng đất”, “tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có)”, “khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.”

Trong số đó, Novaland có 13 dự án; Hưng Thịnh Land có 8 dự án và một số dự án lớn như dự án Tháp quan sát (Empire City) của Liên doanh Công ty liên doanh thành phố Đế Vương (hợp tác giữa Công ty Tiến Phước, Công ty Trần Thái, Keppel Land và Gaw Capital Partners)...

Theo ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố vẫn còn khoảng 84 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2003 - 2013 chưa xác định được giá đất.

Thành phố đã nhiều lần kiến nghị Trung ương cho phép lấy bảng giá đất nhân hệ số điều chỉnh - giải pháp đã có từ năm 2015 ở tất cả các tỉnh, thành nhưng đến nay chưa mang lại kết quả. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố tiếp tục gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đề xuất tháo gỡ. Nếu được xử lý dứt điểm, 84 hồ sơ tồn đọng, tương đương 84.000 căn hộ, với hơn 300.000 chỗ ở được giải quyết, sẽ góp phần gỡ điểm nghẽn về đất đai kéo dài nhiều năm nay.

Bất động sản khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Khôi phục niềm tin nhà đầu tư

Trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải quyết 50% công trình, dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương; 100% công trình, dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố.

Để thực hiện được mục tiêu này, tháng 3/3025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Tổ Công tác đặc biệt với nhiệm vụ tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các công trình dự án, khu đất trên địa bàn.

Cuối tháng 7/2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kiện toàn lại Tổ công tác đặc biệt này sau khi có một số biến động về nhân sự sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo quyết định kiện toàn được công bố vào ngày 31/7, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các công trình dự án, khu đất trên địa bàn.

Để xử lý vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất tồn đọng,Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phân nhóm, loại công trình, dự án và giao các Thành viên Tổ công tác đặc biệt trực tiếp chỉ đạo. Các cơ quan đầu mối chuyên ngành được giao phụ trách thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết xử lý vướng mắc, chủ trì theo dõi, tổng hợp báo cáo Tổ công tác đặc biệt.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này được giao nhiệm vụ chủ trì, theo dõi 29 dự án tồn đọng. Đến tháng 9/2025, đã có 25/29 dự án được xem xét giải quyết tháo gỡ.

Còn lại, 4 dự án đầu tư tư nhân gặp vướng mắc liên quan đến vấn đề quy hoạch và các thủ tục thuộc giai đoạn xây dựng, vận hành đang được Sở Xây dựng thành phố phối hợp đôn đốc tháo gỡ vướng mắc.

Nhờ tập trung cao độ vào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, đến đầu tháng 10/2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý được 670/838 dự án, khu đất vướng mắc, tồn đọng, chiếm tỷ lệ 80%, với diện tích hơn 2.130 ha. Nỗ lực này không chỉ giúp khơi thông hàng loạt dự án tồn đọng mà còn góp phần phục hồi niềm tin mạnh mẽ từ khu vực tư nhân.

Tại các cuộc họp kinh tế-xã hội gần đây, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhấn mạnh chính nhờ sự quan tâm và quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã góp phần quan trọng giúp khôi phục niềm tin của nhà đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Nhiều nhà đầu tư từng rút lui nay đang quay trở lại, xem Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến tiềm năng trong chiến lược mở rộng đầu tư.

Các chỉ số kinh tế mới công bố gần đây của Thành phố Hồ Chí Minh cũng minh chứng cho điều này. Trong 9 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký trên địa bàn đạt 7,73 tỷ USD (tăng 40% so cùng kỳ). Làn sóng đầu tư này đã góp phần tăng mạnh nguồn thu ngân sách của thành phố, tạo dư địa tài chính đáng kể để thành phố triển khai các chương trình phát triển trọng điểm.

Các chuyên gia cho rằng, việc gỡ vướng không chỉ giúp khơi thông dòng vốn đầu tư mà còn khôi phục vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh như một trung tâm phát triển năng động hàng đầu cả nước.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý quá trình tháo gỡ vướng mắc cần đảm bảo đi đôi với minh bạch, tránh tạo ra cơ chế xin - cho hoặc lợi ích nhóm. Về phía các chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát tính pháp lý của dự án, kịp thời bổ sung hồ sơ, tài liệu cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Đồng thời các chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc cam kết về tiến độ triển khai, tránh tình trạng chậm trễ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và uy tín doanh nghiệp…/.

