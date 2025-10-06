Thủ tướng: Khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng theo yêu cầu của Bộ Chính trị

Tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về tình hình tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ.

Dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh.

Qua rà soát, hiện nay, cả nước có nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm với giá trị, nguồn lực rất lớn của xã hội đang bị lãng phí. Các dự án tồn đọng, vướng mắc về pháp lý liên quan quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch…

Trong đó, có những dự án được xác định có sai phạm, có dự án có dấu hiệu sai phạm và nhiều dự án vướng mắc về quy trình, thủ tục. Các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền giải quyết của cả Trung ương, nhưng chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu.

Bộ Chính trị có Kết luận số 77-KL/TW về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố; Quốc hội có Nghị quyết 170/2024/QH15, Chính phủ có các Nghị định 76/2025/NĐ-CP và 91/2025/NĐ-CP để thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận 77-KL/TW. Chính phủ cũng thành lập Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã rà soát việc thực hiện thí điểm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai theo các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ tại 5 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh.

Đặc biệt, các đại biểu đã nêu một số tồn tại cần được khắc phục và bày tỏ cam kết sẽ khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai để đưa các nguồn lực này vào phát triển; đồng thời có cơ sở để đề xuất Bộ Chính trị cho phép mở rộng thực hiện trên phạm vi cả nước.

Kết luận cuộc làm việc, khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với tình hình của Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 170/2024/QH15 của Quốc hội, cũng như các Nghị định 76/2025/NĐ-CP và 91/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, có địa phương đã hoàn thành 50-70% dự án.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện, đặc biệt công tác tổng hợp, báo cáo tình hình chưa đạt yêu cầu, nhất là báo cáo chưa đầy đủ, chưa bám sát phạm vi thực hiện theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là 5 địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh rà soát lại các dự án tồn đọng, kéo dài đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trong phạm vi Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị, hoàn thành trước 15/10/2025; trong đó, tổng hợp báo cáo rõ những dự án nào đã được xử lý, dự án nào đang xử lý, dự án nào còn vướng mắc.

Cùng với đó, rà soát các dự án tồn đọng, kéo dài khác và xác định rõ dự án nào, thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp ngành đó phải giải quyết; đối với các dự án tương tự các dự án được Bộ Chính trị, Quốc hội cho phép xử lý, nhưng ngoài phạm vi của Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị thì tổng hợp, báo cáo đề xuất Bộ Chính trị cho phép mở rộng thực hiện trên phạm vi cả nước./.

