Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, không để phát sinh sai phạm mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 138/CĐ-TTg ngày 20/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài để triển khai ngay các dự án.

Công điện gửi đến Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu rõ thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát các dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài, khẩn trương có giải pháp xử lý dứt điểm để triển khai ngay các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, không để lãng phí tài sản, tiền của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Ngày 11/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết số 751/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) để chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, bao gồm các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn tư nhân trong nước, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nguồn vốn khác (nếu có).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì một cuộc họp với Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án để nghe báo cáo đánh giá tình hình, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang tồn đọng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong quá trình triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có nhiều chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, bộ, ngành, cơ quan lúng túng; chưa thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 751 và còn chưa làm hết trách nhiệm trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc phạm vi quản lý.

Rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các vướng mắc, không để phát sinh sai phạm mới

Để khắc phục tình trạng này, thực sự có chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong việc tập trung giải quyết nhanh, có hiệu quả các dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai nghiêm túc, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc tập trung giải quyết nhanh, có hiệu quả các dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài tới từng cán bộ, viên chức, công chức, đảng viên trong cơ quan, tổ chức; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm với tinh thần trong sáng. Không đùn đẩy trách nhiệm từ cơ quan này sang cơ quan khác, cấp này sang cấp khác.

Đồng thời, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, danh mục đầy đủ các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo đúng yêu cầu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751.

Thành lập Tổ công tác về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án của các Bộ, ngành, địa phương do các lãnh đạo Bộ, cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh/thành phố làm Tổ trưởng (Tổ công tác) báo cáo về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 751; chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các vướng mắc đã đảm bảo cơ sở pháp lý để giải quyết theo thẩm quyền; không để phát sinh sai phạm mới; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết vướng mắc của dự án.

Giải phóng mặt bằng một dự án giao thông. (Nguồn: TTXVN)

Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện, không để xảy ra việc xử lý sai phạm đã tồn tại lại phát sinh thêm sai phạm mới khác; không để xảy ra vi phạm, thất thoát, lãng phí trong thực hiện dự án trong phạm vi quản lý.

Lưu trữ, bảo quản, bàn giao đầy đủ hồ sơ tài liệu, dữ liệu không để thất lạc, mất hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án khi tiến hành hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã.

Kịp thời biểu dương, khích lệ các mô hình tốt, cách làm hay; xử lý nghiêm những cán bộ, viên chức, công chức, đảng viên thiếu trách nhiệm trong xử lý hồ sơ công việc liên quan tới các dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Cập nhật Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 cụ thể, minh bạch

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751) tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng nội dung, biểu mẫu, trường thông tin, số liệu tại Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 theo hướng bảo đảm khoa học, thống nhất, đầy đủ thông tin; đơn giản hóa, dễ dàng thực hiện khai báo và dễ khai thác sử dụng.

Đồng thời, Bộ Tài chính khẩn trương có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cập nhật thông tin tại Hệ thống cơ sở dữ liệu 751 theo hướng cụ thể, minh bạch, thống nhất theo tinh thần 6 rõ: rõ thông tin, rõ lĩnh vực, rõ vướng mắc, rõ giải pháp đề xuất, rõ thẩm quyền, rõ thời gian.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên; trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc kịp thời gửi báo cáo tới Bộ Tài chính (là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751) để được hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

Thủ tướng: Xử lý các dự án tồn đọng đúng quy định và mang tính nhân văn Thủ tướng yêu cầu xử lý các dự án tồn đọng đảm bảo tính thực tiễn, tính khả thi, đề xuất phương án xử lý rõ ràng, hiệu quả cụ thể, mang tính nhân văn thực sự, rõ đến đâu làm đến đó.