Nhiều hộ dân nhận thưởng vì bàn giao sớm đất ở cho dự án Sân bay Gia Bình

Chiều 7/4, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise - tổ chức chi tiền thưởng đợt 2 cho 59 hộ bàn giao đất ở trong khu vực xây dựng các hạng mục, công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình.

59 hộ được nhận tiền thưởng nằm trong danh sách đăng ký vào ngày 2/4 và 3/4 đồng ý bàn giao trước mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Mỗi hộ được nhận 150 triệu đồng hỗ trợ của nhà đầu tư, còn 50 triệu đồng hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh dự kiến sẽ nhận cùng tiền bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất.

Trước đó, ngày 4/4, địa phương tiến hành chi trả đợt đầu tiên được 40 hộ gia đình. Lũy kế đến hết ngày 7/4, xã Gia Bình chi tiền thưởng cho 99 hộ dân với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận tiền hỗ trợ, 1 hộ dân thôn Mỹ Thôn đã đồng thuận tháo dỡ căn nhà, diện tích 71,5m2. Việc tháo dỡ một số hạng mục diễn ra an toàn với sự chứng kiến của chính quyền, chủ nhà và các đơn vị liên quan.

Hết ngày 7/4/2026 xã Gia Bình có 187 hộ đồng thuận bàn giao trước đất ở để thực hiện dự án. Hiện nay, tổ công tác của tỉnh, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng đất ở để thực hiện dự án.

Các bộ phận chuyên môn và Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình thường xuyên túc trực (kể cả ngày nghỉ) để tiếp nhận đăng ký của các hộ gia đình, cá nhân đồng ý bàn giao trước đất ở.

Để hỗ trợ người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng nhà đầu tư dự án thống nhất, thưởng cho các hộ thực hiện bàn giao đất ở trước 11/4/2026 với số tiền 200 triệu đồng đối với 1 hộ/cá nhân; từ 11/4/2026 đến 30/4/2026 với số tiền thưởng 150 triệu đồng đối với 1 hộ/cá nhân.

Chính sách thưởng áp dụng đối với đất ở và tính theo hộ/cá nhân thuộc phạm vi khu vực xây dựng hạng mục phục vụ Hội nghị APEC năm 2027. Các hộ không nằm trong phạm vi này được thưởng 50 triệu đồng.

Trường hợp một hộ có nhiều thửa đất trong khu vực xây dựng hạng mục phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC, chỉ được nhận thưởng 1 lần khi bàn giao toàn bộ.

Sau 30/4, chủ trương thưởng cho các hộ sẽ hết hiệu lực. Việc các hộ dân đăng ký, bàn giao mặt bằng đất ở để được nhận tiền thưởng sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất sau khi phương án được phê duyệt./.

