Công bố danh sách 100 cán bộ Đoàn được đề xuất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố danh sách 100 cán bộ Đoàn đề xuất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng cá nhân được đề xuất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 nhiều nhất với 8 cá nhân, tiếp đó là Hà Nội với 5 cá nhân. Các địa phương có 4 cá nhân được vinh danh là thành phố Hải Phòng, Tây Ninh, Quảng Ninh, Cà Mau…

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư đoàn cấp huyện, bí thư đoàn cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Giải thưởng được Trung ương Đoàn tổ chức trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Dưới đây là danh sách các cá nhân dự kiến sẽ nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay.

TT

Đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Chức vụ, đơn vị công tác

Nam

Nữ

1

Cao Bằng

Phạm Xuân Trường

1993

Tày

Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng.

2

Điện Biên

Quàng Anh Quân

1997

Thái

Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

3

Lạng Sơn

Nghiêm Trường Minh

1994

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế khu vực Bắc Sơn.

4

Lào Cai

Trần Đức Huấn

1995

Kinh

Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai.

5

Sơn La

Lê Cao Thiên

1997

Kinh

Bí thư Chi đoàn Khối Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Sơn La.

6

Sơn La

Khổng Quỳnh Hương

1993

Kinh

Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trường, Giảng viên Trường Đại học Tây Bắc.

7

Tuyên Quang

Đặng Thị Hương

1991

Dao

Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

8

Tuyên Quang

Nguyễn Thanh Vân

1991

Kinh

Bí thư Đoàn phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.

9

Tuyên Quang

Tống Thị Thùy

1992

Tày

Bí thư Đoàn xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang.

10

Bắc Ninh

Thân Thị Huyền Mai

2005

Kinh

Bí thư Chi đoàn D-KETOAN13A, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

11

Bắc Ninh

Phan Thị Thu Hiền

1999

Kinh

Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1, tỉnh Bắc Ninh.

12

Bắc Ninh

Nguyễn Quỳnh Anh

1994

Kinh

Bí thư Chi đoàn Cán bộ giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.

13

Hà Nội

Nguyễn Thị Ngọc Quý

1990

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Việt Hưng.

14

Hà Nội

Đặng Thanh Tú

1992

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội đồng Đội phường Hoàn Kiếm.

15

Hà Nội

Đỗ Ngọc Linh

1994

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Thượng.

16

Hà Nội

Ngô Văn Lượng

1991

Kinh

Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính.

17

Hà Nội

Nguyễn Huy Hoàng

1994

Kinh

Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội.

18

Hải Phòng

Vương Thị Luyến

1995

Kinh

Bí thư Đoàn phường Lê Đại Hành.

19

Hải Phòng

Hoàng Bá Đức

1997

Kinh

Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác chính trị, Ban Thanh niên Công an Thành phố Hải Phòng.

20

Hải Phòng

Nguyễn Thúy Hoa

1990

Kinh

Bí thư Đoàn xã Nam Thanh Miện.

21

Hải Phòng

Nguyễn Văn Hiệp

1991

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thuỷ Nguyên.

22

Hưng Yên

Trần Hoàng Quân

1996

Kinh

Phó Trưởng Ban Thanh niên công an tỉnh Hưng Yên.

23

Ninh Bình

Đào Tiến Chiến

1993

Kinh

Bí thư chi đoàn giáo viên Trường Trung học phổ thông Đại An.

24

Ninh Bình

Trịnh Phương Nam

1993

Kinh

Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn phường Duy Tiên

25

Ninh Bình

Mai Thị Trà My

1996

Kinh

Bí thư Chi đoàn Liên cơ quan xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.

26

Phú Thọ

Trần Quang Trung

1990

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

27

Phú Thọ

Lê Ánh Hồng

1993

Mường

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ.

28

Quảng Ninh

Vũ Thị Hiền Anh

1995

Kinh

Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long.

29

Quảng Ninh

Hoàng Quốc Việt

1994

Kinh

Bí thư Đoàn Thuế tỉnh Quảng Ninh.

30

Quảng Ninh

Bùi Việt Đức

1995

Kinh

Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh.

31

Quảng Ninh

Nguyễn Trung Tín

1995

Kinh

Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

32

Thái Nguyên

Vũ Dương Bảo Châu

1998

Tày

Bí thư Chi đoàn tổ 75 phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

33

Thái Nguyên

Đồng Văn Thành

1994

Kinh

Bí thư Đoàn phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

34

Đà Nẵng

Lê Viên Thành

1996

Kinh

Bí thư Đoàn phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

35

Đà Nẵng

Mai Văn Dân

1991

Kinh

Bí thư Đoàn xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng.

36

Đà Nẵng

Nguyễn Thị Thanh Long

1992

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

37

Hà Tĩnh

Lê Ngọc Anh

1990

Kinh

Bí thư chi đoàn thôn Trung Nam Hồng, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

38

Hà Tĩnh

Phan Thị Quỳnh Hương

1991

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

39

Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Khánh Ly

1997

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh.

40

Hà Tĩnh

Đinh Tuấn Dũng

1992

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

41

Huế

Lê Thị Mó

1992

Pahy

Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Hồng Vân, xã A Lưới 1, thành phố Huế.

42

Nghệ An

Vũ Thị Hà

1994

Kinh

Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 3, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.

43

Nghệ An

Lữ Thành Đức

1990

Thái

Bí thư Đoàn xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An.

44

Nghệ An

Lê Minh Hoàng

1992

Kinh

Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn.

45

Quảng Trị

Dư Quang Tài

1992

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Đông Hà.

46

Quảng Trị

Nguyễn Quý Nhật Linh

1994

Kinh

Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang.

47

Quảng Trị

Nguyễn Ngọc Kỳ Hương

1994

Kinh

Bí thư Chi đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình, phường Đồng Hới.

48

Thanh Hóa

Lê Thành Vương

1992

Kinh

Bí thư Đoàn phường Hải Bình.

49

Thanh Hóa

Hoàng Văn Hải

1990

Kinh

Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc.

50

Thanh Hóa

Hồ Thị Sâm

1993

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

51

Đắk Lắk

Lê Hiếu Vy

1995

Kinh

Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự.

52

Gia Lai

Nguyễn Thị Thanh Sen

1990

Kinh

Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện.

53

Khánh Hòa

Phạm Bình Dương

1993

Kinh

Bí thư Đoàn xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

54

Khánh Hòa

Nguyễn Thanh Quảng

1992

Kinh

Bí thư Đoàn Khoa Du lịch, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Nha Trang.

55

Lâm Đồng

Nguyễn Minh Sơn

2000

Kinh

Bí thư Đoàn Khoa Luật Kinh tế, trường Đại học Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

56

Lâm Đồng

Nguyễn Văn Dũng

1995

Kinh

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Sở Xây dựng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

57

Lâm Đồng

Vũ Tiến Dũng

1997

Kinh

Bí thư Đoàn Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tuy Đức, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.

58

Quảng Ngãi

Nguyễn Lê Kim Ánh

1993

Kinh

Bí thư Đoàn xã Sơn Tịnh.

59

Quảng Ngãi

Trần Thị Thúy Kiều

1995

Kinh

Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi.

60

An Giang

Danh Chí Linh

1994

Khmer

Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh An Giang.

61

An Giang

Lê Quốc Khanh

2004

Kinh

Bí thư Đoàn khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

62

An Giang

Lê Việt Anh

1991

Kinh

Bí thư Đoàn đặc khu Phú Quốc.

63

Cà Mau

Lâm Thảo Duy

1993

Kinh

Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau.

64

Cà Mau

Ngô Quốc Quận

1992

Kinh

Bí thư Đoàn xã Vĩnh Lợi.

65

Cà Mau

Ngô Minh Quyền

1991

Kinh

Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau.

66

Cà Mau

Ninh Thị Minh Hải

1991

Kinh

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau.

67

Cần Thơ

Trần Trương Gia Bảo

1994

Kinh

Bí thư Đoàn khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn, Đại học Cần Thơ.

68

Đồng Nai

Hà Trường Khanh

1993

Kinh

Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, phường Tam Hiệp.

69

Đồng Nai

Nguyễn Bình Khánh Hải

1991

Kinh

Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long, phường Bình Long.

70

Đồng Nai

Hồ Bảo Ngọc

1990

Kinh

Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Long Tân, xã Nhơn Trạch.

71

Đồng Tháp

Trần Thị Diễm Kiều

1994

Kinh

Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Tân Long 1, xã Tân Long.

72

Đồng Tháp

Nguyễn Thanh Đoàn

1991

Kinh

Bí thư Đoàn trường Trung cấp Hồng Ngự, phường Hồng Ngự.

73

Tây Ninh

Võ Tấn Lộc

1991

Kinh

Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh Tây Ninh.

74

Tây Ninh

Cao Hồng Thảo

1992

Kinh

Bí thư Đoàn phường Hòa Thành.

75

Tây Ninh

Đào Lê Ngọc Tuyền

1999

Kinh

Phó Bí thư Đoàn phường Bình Minh

76

Tây Ninh

Nguyễn Thanh Nhựt Tài

1992

Kinh

Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Long Cang.

77

Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Hoài Ân

1995

Kinh

Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

78

Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Trúc Duyên

1992

Kinh

Bí thư Đoàn xã Xuyên Mộc

79

Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Tố Uyên

1995

Kinh

Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Bí thư Đoàn trường Cao Đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

80

Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Lực

2000

Kinh

Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh.

81

Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thương Nhớ

1994

Kinh

Bí thư Đoàn Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

82

Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Tuấn Anh

1993

Kinh

Bí thư Đoàn xã Bàu Lâm.

83

Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Quang Thắng

1993

Kinh

Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

84

Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Tài

1991

Kinh

Bí thư Chi đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nấm Sinh học Việt Nam.

85

Vĩnh Long

Võ Đức Anh

1998

Kinh

Bí thư Chi đoàn Khu phố 2, phường An Hội.

86

Vĩnh Long

Nguyễn Thị Thúy Liễu

1991

Kinh

Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Hiếu Phụng A, xã Hiếu Phụng.

87

Vĩnh Long

Nguyễn Thị Bé Ba

1991

Kinh

Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Giồng Trôm, xã Giồng Trôm.

88

Ban Thanh niên Công an nhân dân

Nguyễn Thị Kim Thanh

1991

Kinh

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo, Bộ Công an

Bí thư Đoàn Trường Văn hoá - Cục Đào tạo, Bộ Công an.

89

Ban Thanh niên Công an nhân dân

Nguyễn Mạnh Tiến

1990

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Cục H04, Bộ Công an.

90

Ban Thanh niên Công an nhân dân

Nguyễn Tiến Dũng

1993

Kinh

Bí thư Chi đoàn Phòng 1, Đoàn cơ sở Cục A05, Bộ Công an.

91

Ban Thanh niên Quân đội

Đoàn Xuân Hưng

1997

Kinh

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

92

Ban Thanh niên Quân đội

Lương Thanh Tùng

1998

Kinh

Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 5, Trường Sỹ quan Lục quân 2.

93

Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng Trung ương

Lương Quang Huy

1995

Kinh

Phó Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

94

Đoàn TN Chính phủ

Phạm Thị Quỳnh Anh

1991

Kinh

Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

95

Đoàn Thanh niên Chính phủ

Đặng Quốc Đại

1992

Kinh

Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

96

Đoàn Thanh niên Chính phủ

Hà Ngọc Lâm

1991

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

97

Đoàn Thanh niên Chính phủ

Nguyễn Hữu Tùng

1991

Kinh

Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

98

Đoàn Thanh niên Chính phủ

Phạm Quang Tiến

1993

Kinh

Bí thư Đoàn Cơ sở Học viện Tư pháp.

99

Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Phạm Trung Bắc

1990

Kinh

Bí thư Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học Kinh tế Hợp tác.

100

Đoàn Thanh niên Quốc hội

Trần Thu Thảo

1991

Kinh

Bí thư Chi đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực X.

