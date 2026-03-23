Xã hội

Công bố danh sách 100 cán bộ Đoàn được đề xuất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

Đây là những bí thư đoàn cấp huyện, bí thư đoàn cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phạm Mai
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá-Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng. (Ảnh: Trung ương Đoàn).
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa chính thức công bố danh sách 100 cán bộ Đoàn đề xuất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng cá nhân được đề xuất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 nhiều nhất với 8 cá nhân, tiếp đó là Hà Nội với 5 cá nhân. Các địa phương có 4 cá nhân được vinh danh là thành phố Hải Phòng, Tây Ninh, Quảng Ninh, Cà Mau…

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư đoàn cấp huyện, bí thư đoàn cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Giải thưởng được Trung ương Đoàn tổ chức trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Dưới đây là danh sách các cá nhân dự kiến sẽ nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay.

TT
 Đơn vị
 Họ và tên
 Năm sinh
 Dân tộc
 Chức vụ, đơn vị công tác
Nam
 Nữ
1
 Cao Bằng
 Phạm Xuân Trường
 1993
 Tày
 Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng.
2
 Điện Biên
 Quàng Anh Quân
 1997
 Thái
 Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.
3
 Lạng Sơn
 Nghiêm Trường Minh
 1994
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế khu vực Bắc Sơn.
4
 Lào Cai
 Trần Đức Huấn
 1995
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai.
5
 Sơn La
 Lê Cao Thiên
 1997
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Khối Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Sơn La.
6
 Sơn La
 Khổng Quỳnh Hương
 1993
 Kinh
 Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trường, Giảng viên Trường Đại học Tây Bắc.
7
 Tuyên Quang
 Đặng Thị Hương
 1991
 Dao
 Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
8
 Tuyên Quang
 Nguyễn Thanh Vân
 1991
 Kinh
 Bí thư Đoàn phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.
9
 Tuyên Quang
 Tống Thị Thùy
 1992
 Tày
 Bí thư Đoàn xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang.
10
 Bắc Ninh
 Thân Thị Huyền Mai
 2005
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn D-KETOAN13A, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.
11
 Bắc Ninh
 Phan Thị Thu Hiền
 1999
 Kinh
 Phó Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1, tỉnh Bắc Ninh.
12
 Bắc Ninh
 Nguyễn Quỳnh Anh
 1994
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Cán bộ giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.
13
 Hà Nội
 Nguyễn Thị Ngọc Quý
 1990
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Việt Hưng.
14
 Hà Nội
 Đặng Thanh Tú
 1992
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội đồng Đội phường Hoàn Kiếm.
15
 Hà Nội
 Đỗ Ngọc Linh
 1994
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phú Thượng.
16
 Hà Nội
 Ngô Văn Lượng
 1991
 Kinh
 Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính.
17
 Hà Nội
 Nguyễn Huy Hoàng
 1994
 Kinh
 Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội.
18
 Hải Phòng
 Vương Thị Luyến
 1995
 Kinh
 Bí thư Đoàn phường Lê Đại Hành.
19
 Hải Phòng
 Hoàng Bá Đức
 1997
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Phòng Công tác chính trị, Ban Thanh niên Công an Thành phố Hải Phòng.
20
 Hải Phòng
 Nguyễn Thúy Hoa
 1990
 Kinh
 Bí thư Đoàn xã Nam Thanh Miện.
21
 Hải Phòng
 Nguyễn Văn Hiệp
 1991
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thuỷ Nguyên.
22
 Hưng Yên
 Trần Hoàng Quân
 1996
 Kinh
 Phó Trưởng Ban Thanh niên công an tỉnh Hưng Yên.
23
 Ninh Bình
 Đào Tiến Chiến
 1993
 Kinh
 Bí thư chi đoàn giáo viên Trường Trung học phổ thông Đại An.
24
 Ninh Bình
 Trịnh Phương Nam
 1993
 Kinh
 Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn phường Duy Tiên
25
 Ninh Bình
 Mai Thị Trà My
 1996
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Liên cơ quan xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.
26
 Phú Thọ
 Trần Quang Trung
 1990
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.
27
 Phú Thọ
 Lê Ánh Hồng
 1993
 Mường
 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ.
28
 Quảng Ninh
 Vũ Thị Hiền Anh
 1995
 Kinh
 Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long.
29
 Quảng Ninh
 Hoàng Quốc Việt
 1994
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thuế tỉnh Quảng Ninh.
30
 Quảng Ninh
 Bùi Việt Đức
 1995
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh.
31
 Quảng Ninh
 Nguyễn Trung Tín
 1995
 Kinh
 Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.
32
 Thái Nguyên
 Vũ Dương Bảo Châu
 1998
 Tày
 Bí thư Chi đoàn tổ 75 phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
33
 Thái Nguyên
 Đồng Văn Thành
 1994
 Kinh
 Bí thư Đoàn phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
34
 Đà Nẵng
 Lê Viên Thành
 1996
 Kinh
 Bí thư Đoàn phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng
35
 Đà Nẵng
 Mai Văn Dân
 1991
 Kinh
 Bí thư Đoàn xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng.
36
 Đà Nẵng
 Nguyễn Thị Thanh Long
 1992
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.
37
 Hà Tĩnh
 Lê Ngọc Anh
 1990
 Kinh
 Bí thư chi đoàn thôn Trung Nam Hồng, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
38
 Hà Tĩnh
 Phan Thị Quỳnh Hương
 1991
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
39
 Hà Tĩnh
 Nguyễn Thị Khánh Ly
 1997
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh.
40
 Hà Tĩnh
 Đinh Tuấn Dũng
 1992
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
41
 Huế
 Lê Thị Mó
 1992
 Pahy
 Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Hồng Vân, xã A Lưới 1, thành phố Huế.
42
 Nghệ An
 Vũ Thị Hà
 1994
 Kinh
 Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 3, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.
43
 Nghệ An
 Lữ Thành Đức
 1990
 Thái
 Bí thư Đoàn xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An.
44
 Nghệ An
 Lê Minh Hoàng
 1992
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn.
45
 Quảng Trị
 Dư Quang Tài
 1992
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Đông Hà.
46
 Quảng Trị
 Nguyễn Quý Nhật Linh
 1994
 Kinh
 Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang.
47
 Quảng Trị
 Nguyễn Ngọc Kỳ Hương
 1994
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình, phường Đồng Hới.
48
 Thanh Hóa
 Lê Thành Vương
 1992
 Kinh
 Bí thư Đoàn phường Hải Bình.
49
 Thanh Hóa
 Hoàng Văn Hải
 1990
 Kinh
 Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc.
50
 Thanh Hóa
 Hồ Thị Sâm
 1993
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa.
51
 Đắk Lắk
 Lê Hiếu Vy
 1995
 Kinh
 Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự.
52
 Gia Lai
 Nguyễn Thị Thanh Sen
 1990
 Kinh
 Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện.
53
 Khánh Hòa
 Phạm Bình Dương
 1993
 Kinh
 Bí thư Đoàn xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
54
 Khánh Hòa
 Nguyễn Thanh Quảng
 1992
 Kinh
 Bí thư Đoàn Khoa Du lịch, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Nha Trang.
55
 Lâm Đồng
 Nguyễn Minh Sơn
 2000
 Kinh
 Bí thư Đoàn Khoa Luật Kinh tế, trường Đại học Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
56
 Lâm Đồng
 Nguyễn Văn Dũng
 1995
 Kinh
 Phó Bí thư Đoàn cơ sở Sở Xây dựng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
57
 Lâm Đồng
 Vũ Tiến Dũng
 1997
 Kinh
 Bí thư Đoàn Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tuy Đức, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.
58
 Quảng Ngãi
 Nguyễn Lê Kim Ánh
 1993
 Kinh
 Bí thư Đoàn xã Sơn Tịnh.
59
 Quảng Ngãi
 Trần Thị Thúy Kiều
 1995
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi.
60
 An Giang
 Danh Chí Linh
 1994
 Khmer
 Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh An Giang.
61
 An Giang
 Lê Quốc Khanh
 2004
 Kinh
 Bí thư Đoàn khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
62
 An Giang
 Lê Việt Anh
 1991
 Kinh
 Bí thư Đoàn đặc khu Phú Quốc.
63
 Cà Mau
 Lâm Thảo Duy
 1993
 Kinh
 Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau.
64
 Cà Mau
 Ngô Quốc Quận
 1992
 Kinh
 Bí thư Đoàn xã Vĩnh Lợi.
65
 Cà Mau
 Ngô Minh Quyền
 1991
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau.
66
 Cà Mau
 Ninh Thị Minh Hải
 1991
 Kinh
 Phó Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau.
67
 Cần Thơ
 Trần Trương Gia Bảo
 1994
 Kinh
 Bí thư Đoàn khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn, Đại học Cần Thơ.
68
 Đồng Nai
 Hà Trường Khanh
 1993
 Kinh
 Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, phường Tam Hiệp.
69
 Đồng Nai
 Nguyễn Bình Khánh Hải
 1991
 Kinh
 Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long, phường Bình Long.
70
 Đồng Nai
 Hồ Bảo Ngọc
 1990
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Long Tân, xã Nhơn Trạch.
71
 Đồng Tháp
 Trần Thị Diễm Kiều
 1994
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Tân Long 1, xã Tân Long.
72
 Đồng Tháp
 Nguyễn Thanh Đoàn
 1991
 Kinh
 Bí thư Đoàn trường Trung cấp Hồng Ngự, phường Hồng Ngự.
73
 Tây Ninh
 Võ Tấn Lộc
 1991
 Kinh
 Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, tỉnh Tây Ninh.
74
 Tây Ninh
 Cao Hồng Thảo
1992
 Kinh
 Bí thư Đoàn phường Hòa Thành.
75
 Tây Ninh
 Đào Lê Ngọc Tuyền
 1999
 Kinh
 Phó Bí thư Đoàn phường Bình Minh
76
 Tây Ninh
 Nguyễn Thanh Nhựt Tài
 1992
 Kinh
 Bí thư Đoàn Trường Trung học phổ thông Long Cang.
77
 Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Vũ Hoài Ân
 1995
 Kinh
 Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
78
 Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Trúc Duyên
 1992
 Kinh
 Bí thư Đoàn xã Xuyên Mộc
79
 Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Tố Uyên
 1995
 Kinh
 Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Bí thư Đoàn trường Cao Đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.
80
 Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Lực
 2000
 Kinh
 Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh.
81
 Thành phố Hồ Chí Minh
 Nguyễn Thị Thương Nhớ
 1994
 Kinh
 Bí thư Đoàn Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
82
 Thành phố Hồ Chí Minh
 Nguyễn Minh Tuấn Anh
 1993
 Kinh
 Bí thư Đoàn xã Bàu Lâm.
83
 Thành phố Hồ Chí Minh
 Phạm Quang Thắng
 1993
 Kinh
 Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.
84
 Thành phố Hồ Chí Minh
 Trần Tài
 1991
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nấm Sinh học Việt Nam.
85
 Vĩnh Long
 Võ Đức Anh
 1998
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Khu phố 2, phường An Hội.
86
 Vĩnh Long
 Nguyễn Thị Thúy Liễu
 1991
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Hiếu Phụng A, xã Hiếu Phụng.
87
 Vĩnh Long
 Nguyễn Thị Bé Ba
 1991
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Giồng Trôm, xã Giồng Trôm.
88
 Ban Thanh niên Công an nhân dân
 Nguyễn Thị Kim Thanh
 1991
 Kinh
 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo, Bộ Công an
Bí thư Đoàn Trường Văn hoá - Cục Đào tạo, Bộ Công an.
89
 Ban Thanh niên Công an nhân dân
 Nguyễn Mạnh Tiến
 1990
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Cục H04, Bộ Công an.
90
 Ban Thanh niên Công an nhân dân
 Nguyễn Tiến Dũng
 1993
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Phòng 1, Đoàn cơ sở Cục A05, Bộ Công an.
91
 Ban Thanh niên Quân đội
 Đoàn Xuân Hưng
 1997
 Kinh
 Phó Bí thư Đoàn cơ sở Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng
Phó Bí thư Đoàn cơ sở Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.
92
 Ban Thanh niên Quân đội
 Lương Thanh Tùng
 1998
 Kinh
 Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 5, Trường Sỹ quan Lục quân 2.
93
 Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng Trung ương
 Lương Quang Huy
 1995
 Kinh
 Phó Bí thư Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
94
 Đoàn TN Chính phủ
 Phạm Thị Quỳnh Anh
 1991
 Kinh
 Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
95
 Đoàn Thanh niên Chính phủ
 Đặng Quốc Đại
 1992
 Kinh
 Phó Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
96
 Đoàn Thanh niên Chính phủ
 Hà Ngọc Lâm
 1991
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
97
 Đoàn Thanh niên Chính phủ
 Nguyễn Hữu Tùng
 1991
 Kinh
 Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
98
 Đoàn Thanh niên Chính phủ
 Phạm Quang Tiến
 1993
 Kinh
 Bí thư Đoàn Cơ sở Học viện Tư pháp.
99
 Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
 Phạm Trung Bắc
 1990
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học Kinh tế Hợp tác.
100
 Đoàn Thanh niên Quốc hội
 Trần Thu Thảo
 1991
 Kinh
 Bí thư Chi đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực X.
(Vietnam+)
