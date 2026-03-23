Đồng Tháp: Nghĩa tình trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sỹ

Với tinh thần trách nhiệm và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, anh dũng hy sinh, Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đang tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn 2 tỉnh Pur Sát, Prey Veng (Campuchia) và tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn mùa khô năm 2025-2026.

Trân trọng từng thông tin

Từ ngày 2/1 đến nay, Đội K91 triển khai nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp). Hơn 2 tháng qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đội K91 còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Phú Hựu cùng bà con nhân dân địa phương thực hiện các hoạt động như: Phát hoang, dọn dẹp, vệ sinh và chỉnh trang cảnh quan nhiều tuyến đường nông thôn.

Qua đó, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng; tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Các cựu chiến binh, người dân địa phương đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Điển hình như ông Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1946) ở xã Phú Hựu cung cấp cho Đội K91 thông tin tại khu vực gò cao thuộc ấp Phú Hòa 2, xã Phú Hựu có chôn cất 11 liệt sỹ và đã tìm kiếm, cất bốc được 8 hài cốt liệt sỹ, còn 3 hài cốt liệt sỹ chưa tìm thấy.

Các liệt sỹ này thuộc Đại đội 208 Vĩnh Long, hy sinh khoảng từ năm 1969- 1971. Từ thông tin của ông Nguyễn Văn Tư và người dân địa phương, Đội K91 tiến hành xác minh thông tin, khảo sát vị trí, tiến hành đào tìm.

Sau khi mở rộng khu vực đào tìm với gần 500m3 đất, Đội K91 đã tìm thấy 2 bộ hài cốt ở độ sâu khoảng 1,5-1,8m; còn nhiều xương cùng các di vật như cúc áo, võng dù, vải quần, áo.

Trước đó, Đội K91 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện Ba Phnum, tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia). Trong quá trình khảo sát, tìm kiếm, với sự giúp đỡ từ chính quyền và nguồn thông tin cung cấp của người dân địa phương, Đội K91 xác minh thông tin, khảo sát và đào tìm tại gò Tuốt Khonét, ấp SaWai Tani, xã Boeng Preach, huyện Ba Phnum.

Hài cốt liệt sỹ được Đội K91 tìm thấy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi mở rộng khu vực đào tìm gần 2.000 m2, bốc dỡ hơn 700 m3 đất, Đội K91 đã tìm thấy 5 bộ hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 0,8-1,2m. Hài cốt tìm thấy còn xương cùng nhiều di vật. Đội K91 lấy mẫu phẩm gửi xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ và hoàn thành các thủ tục ban đầu theo quy định.

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 cho biết có những lúc tưởng chừng bế tắc, nhưng chỉ cần một thông tin nhỏ, một dấu vết mờ trong lòng đất, cả đội lại dồn hết tâm sức đào tìm với niềm hy vọng đưa được các anh, các chú trở về với quê hương.

Trong hành trình ấy, chúng tôi luôn nhận được sự giúp đỡ chân tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Campuchia. Nhiều cụ già, nhiều người dân địa phương dù tuổi cao vẫn dẫn đường, kể lại những ký ức chiến tranh để giúp chúng tôi xác định vị trí chôn cất các liệt sỹ.

Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nên đa số người dân rất đồng tình, tạo điều kiện cho Đội K91 tiến hành khảo sát, đào tìm hài cốt liệt sỹ. Đội K91 quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm việc với nhân dân phải luôn giữ thái độ chân thành, tôn trọng, gần gũi, kiên trì vận động và giải thích để bà con hiểu rõ ý nghĩa của công việc; thực hiện đúng quy trình, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tài sản, vườn cây, công trình và đời sống của nhân dân trong quá trình đơn vị đào tìm.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ phát huy tốt tinh thần dân vận khéo, xây dựng hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam gần dân, vì dân.

Tiếp tục hành trình tri ân

Theo Thượng tá Võ Thành Dẫn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn rất nhiều liệt sĩ đang nằm lại đâu đó trên các cánh đồng, vườn cây, khu dân cư… mà chưa được trở về với quê hương, gia đình. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ thiêng liêng, là niềm tự hào của người lính.

Mỗi bước chân tìm kiếm hôm nay chính là sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. “Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục và chúng tôi sẽ đi đến cùng, bằng tất cả trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn” - Thượng tá Võ Thành Dẫn khẳng định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K91 gặp nhiều khó khăn như: Hiện nay, người biết thông tin về hài cốt liệt sỹ và trực tiếp chôn cất liệt sỹ đa phần đều lớn tuổi, đã qua đời hay sức khỏe yếu, trí nhớ kém.

Địa bàn tìm kiếm rộng; thông tin về hài cốt liệt sĩ ngày càng ít và đa số không rõ danh tính; hài cốt phân hủy theo thời gian…Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 2 tỉnh Pur Sát, Prey Veng càng khó khăn hơn vì thời tiết khắc nghiệt; còn tiềm ẩn hiểm họa bom, mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh; bất đồng ngôn ngữ.

Đội K91 tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Campuchia. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiến sỹ Huỳnh Gia Hào tâm sự việc đào tìm các chú, các bác hy sinh ở Campuchia là rất khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ thiêng liêng nên anh cố gắng cùng đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với anh Hào, mỗi khi tìm gặp hài cốt của các liệt sỹ, anh rất vui mừng và mọi cực nhọc đều như tan biến.

Giai đoạn mùa khô năm 2024-2025, Đội K91 tìm được 43 hài cốt liệt sỹ, trong đó, 41 hài cốt liệt sỹ tìm thấy ở tỉnh Prey Veng và tỉnh Pur Sát, 2 hài cốt liệt sỹ tìm được trong tỉnh Đồng Tháp.

Đội K91 đang tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn mùa khô năm 2025-2026 (từ tháng 11/2025-5/2026). Đến ngày 20/3, sau hơn 4 tháng xuất quân, làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2025-2026, Đội K91 tìm kiếm, quy tập 10 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Prey Veng và 20 hài cốt liệt sỹ ở trong tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tá Võ Thành Dẫn cho hay thời gian tới, Đội K91 tiếp tục chủ động, thường xuyên giữ mối liên hệ với các lực lượng chức năng để nắm thông tin, khảo sát, xác minh thông tin hài cốt liệt sỹ.

Đơn vị tăng cường mối quan hệ đoàn kết với chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang 2 tỉnh Pur Sát và Prey Veng cũng như trong tỉnh Đồng Tháp; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về hài cốt liệt sỹ.

Đội K91 sẽ đào tìm ở những khu vực có thông tin mới và tiếp tục đào tìm tại các địa điểm cũ nhưng chưa tìm thấy hài cốt liệt sỹ để có kết luận cụ thể, không bỏ sót thông tin.

Đặc biệt, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027), cán bộ, chiến sỹ Đội K91 quyết tâm cao và triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ thiêng liêng này.

Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát địa bàn, thu thập và xác minh thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ. Cán bộ, chiến sỹ Đội K91 cố gắng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch nói trên./.

