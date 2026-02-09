Đồng Tháp: Đội K91 tìm thấy, quy tập 16 hài cốt liệt sỹ tại xã Phú Hựu

Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cho biết sau hơn một tháng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp), Đội K91 đã tìm thấy và quy tập được 16 hài cốt liệt sỹ.

Cụ thể, từ ngày 2/1 đến ngày 7/2/2026, Đội K91 triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại xã Phú Hựu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự hỗ trợ tích cực của nhân dân, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sỹ Đội K91 đã tiến hành xác minh thông tin, tổ chức đào tìm tại các khu vực trọng điểm.

Qua đó, đơn vị đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 16 hài cốt liệt sỹ. Đội K91 đã tiến hành lấy mẫu phẩm gửi đến cơ quan chức năng để xét nghiệm ADN, đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu theo quy định.

Hiện nay, các hài cốt liệt sỹ được bảo quản trang nghiêm tại nhà tang lễ của đơn vị, đóng tại xã Tân Hô Cơ, tỉnh Đồng Tháp.

Trong hơn một tháng thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, bên cạnh công tác chuyên môn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Đội K91 còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Phú Hựu và nhân dân địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như phát hoang, dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan trên các tuyến đường nông thôn.

Những hoạt động này góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại của người dân; đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó quân-dân, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Sau khi hoàn tất việc giao trả mặt bằng tại thực địa xã Phú Hựu, Đội K91 tạm dừng nhiệm vụ tìm kiếm tại khu vực này, hành quân về đơn vị để tập trung chỉnh trang doanh trại và thực hiện các mặt công tác khác, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Niềm vui đón Năm mới của cán bộ, chiến sỹ Đội K91 càng thêm trọn vẹn khi tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt các anh hùng liệt sỹ. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để toàn Đội tiếp tục sẵn sàng cho những hành trình tìm kiếm tiếp theo.

Tính đến nay, sau hơn 3 tháng xuất quân thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong giai đoạn mùa khô năm 2025-2026, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và 10 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia)./.

