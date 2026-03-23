Hỗ trợ khẩn cấp đưa 2 người bệnh nước ngoài về bờ chữa trị

Ngày 23/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phối hợp tổ chức cấp cứu, đưa 2 hành khách lớn tuổi bị bệnh nặng từ tàu du lịch nước ngoài đang hành trình trên biển vào bờ an toàn để điều trị kịp thời.

Hai hành khách người Nhật Bản là ông Toshiya Ambo (84 tuổi), có biểu hiện suy hô hấp nghiêm trọng, được chẩn đoán viêm phổi nặng, tình trạng bệnh diễn biến nhanh, rơi vào suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và duy trì thở máy; bà Hiroko Matsumoto (79 tuổi) có triệu chứng khó thở.

Cụ thể, ngày 23/3, tàu du lịch Pacific World (quốc tịch Panama) đang hành trình từ Singapore đi Đài Loan (Trung Quốc) khi ngang qua vùng biển Việt Nam thì ông Toshiya Ambo và bà Hiroko Matsumoto có các triệu chứng bệnh nặng như trên.

Thuyền trưởng và đại diện chủ tàu (đại lý Việt Long) đã đề nghị lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp, đưa người bệnh về bờ chữa trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận sự chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ quốc gia, Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã điều tàu chuyên dụng tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Khu vực III) thường trực tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng ê-kíp bác sỹ khẩn cấp rời cầu cảng đi làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu Pacific World. Lực lượng cứu nạn cùng ê-kíp bác sỹ nhanh chóng lên tàu, tiến hành sơ cứu và chuyển 2 bệnh nhân sang tàu SAR 272.

Trong suốt hành trình đưa bệnh nhân vào bờ, đội ngũ y tế đi cùng đã duy trì các biện pháp hồi sức tích cực, theo dõi chặt chẽ tình trạng 2 bệnh nhân.

Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, các bệnh nhân đã được đưa về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị chuyên sâu./.

