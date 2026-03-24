Cà Mau: Thông tin về chiếc máy bay MIG-21 "bị bỏ quên" ở phường An Xuyên

Gần đây, một số thông tin, báo chí có đăng thông tin về chiếc máy bay MIG-21 bị “bỏ quên” tại Cà Mau, Cục Chính trị Quân khu 9 đã chỉ đạo các cơ quan tìm hiểu, liên hệ với một số cá nhân trước đây công tác thuộc Quân chủng Phòng không Không quân nay đã nghỉ hưu biết thông tin về chiếc máy bay này và đã có phản hồi.

Theo đại diện Cục Chính trị Quân khu 9, trước đây, Quân chủng Phòng không Không quân đã tặng một số máy bay đã loại biên cho các địa phương để trưng bày, nên không thuộc quản lý của lực lượng vũ trang Quân khu nữa.

Tuy nhiên, sau khi một số thông tin báo chí đưa lên, để làm rõ thông tin, Cục Chính trị Quân khu 9 đã làm rõ và ngày 23/3, Đại tá Kiều Văn Dũng, Nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân đã có phản hồi cụ thể.

Để làm rõ nguồn gốc, thông tin về chiếc máy bay MIG-21 bị bỏ quên tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau (Minh Hải cũ) từ năm 1985, Đại tá Kiều Văn Dũng cho biết những năm tám mươi của thế kỷ trước, để thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp bạn Campuchia, Quân chủng Phòng không Không quân khi đó đã thành lập cơ quan đại diện của Quân chủng ở phía Nam.

Đại tá Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân là đại diện của tư lệnh Không quân ở phía Nam; được phép của Tư lệnh đã tặng các tỉnh phía Nam một số máy bay (đã loại biên) để trưng bày triển lãm, trong đó có tỉnh Minh Hải (cũ). Các máy bay thuộc quyền quản lý sử dụng vào mục đích trưng bày.

Hiện nay, Cơ quan đại diện của Quân chủng Không quân đã giải thể sau khi Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ Quốc tế, tỉnh Minh Hải cũ cũng đã chia tách nhiều lần, hiện trạng và cách xử lý máy bay MIG-21 tại Cà Mau do cấp có thẩm quyền thuộc tỉnh Cà Mau quyết định.

Cũng theo Đại tá Kiều Văn Dũng, Nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân thì trước thực tế chiếc MIG-21 “bỏ quên” lâu nay tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các ngành chức năng của địa phương làm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ động xử lý, nếu cần thiết có công văn thông báo cho Quân chủng Phòng không Không quân hiện nay là được.

Trước đó, cũng từ thông tin báo chí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau mới đây đã tiến hành khảo sát nguồn gốc chiếc máy bay bị bỏ không nhiều năm tại khu vực số 80, đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên.

Về nguồn gốc, vào năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm Giải phóng miền Nam, tỉnh Minh Hải cũ (nay là tỉnh Cà Mau) đã phối hợp với Quân khu 9 đưa 3 chiếc máy bay về trưng bày tại bãi đất trống trước Bưu điện tỉnh.

Sau triển lãm, Quân khu 9 thu hồi 2 chiếc, riêng chiếc MiG-21 này được để lại cho địa phương và điều chuyển về Khu Cao Thắng để tiếp tục trưng bày.

Tuy nhiên, do Bảo tàng tỉnh Cà Mau trước đây không được giao quản lý nên không có hồ sơ theo quy định, dẫn đến tình trạng hiện nay không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.

Cũng theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, MiG-21 là một hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu gắn liền với quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng không quân Việt Nam.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã liên hệ với Quân khu 9 để thu thập hồ sơ và xác định chủ sở hữu.

Chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm vệ sinh môi trường xung quanh khu vực để chủ động cho phương án bảo quản hoặc di chuyển máy bay đến vị trí phù hợp hơn./.

