Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm tàu trên sông Hồng

Ngày 23/3, tại khu vực sông Hồng (thuộc địa phận Cao Đại, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ chìm tàu hút cát biển kiểm soát TB1456 khiến 2 người mất tích.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy nỗ lực, khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) đã khẩn trương điều động 3 xe gồm xe chỉ huy, xe cứu nạn... cùng 16 cán bộ, chiến sỹ và đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn dưới nước, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Các lực lượng triển khai biện pháp tìm kiếm. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, khu vực tìm kiếm nước chảy xiết, phương tiện bị nạn có kích thước lớn, tải trọng nặng nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Song với tinh thần trách nhiệm, các lực lượng đã nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tìm kiếm xuyên trưa. Đến khoảng 14 giờ 39 phút cùng ngày (23/3), lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa 1 thi thể nạn nhân lên bờ.

Hiện, các lực lượng tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại; đồng thời xây dựng, triển khai phương án trục vớt phương tiện bị chìm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và khu vực xung quanh./.

