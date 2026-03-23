Tỉnh Quảng Trị quy tập thêm 3 hài cốt liệt sỹ tại Hướng Lập

Chiều 23/3, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4), cho biết đơn vị phát hiện và quy tập thêm 1 hài cốt liệt sỹ tại khe núi Cha Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, từ nguồn thông tin do các cựu chiến binh cung cấp, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ đã tìm thấy bộ hài cốt nguyên vẹn trong tăng, ở độ sâu khoảng 1m, cùng các di vật kèm theo gồm dây thông tin, cúc áo, tăng, dù, cúc quần, nhiều mảnh đạn...

Ngay sau khi phát hiện, Đội đã tổ chức đưa hài cốt liệt sỹ về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị để chăm sóc, hương khói, bảo quản và triển khai các thủ tục xác định thông tin.

Như vậy, tính từ ngày 11/3 (khi bộ hài cốt đầu tiên được tìm thấy trên địa bàn xã Hướng Lập) đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ tại 3 vị trí khác nhau tại đây. Thời gian tới, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này.

Theo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, đơn vị đang tập trung phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai các nhiệm vụ hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2027).

Chiến dịch do Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị phát động, trong đó riêng đối Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đặt mục tiêu cụ thể quy tập từ 60 hài cốt liệt sỹ trở lên. Qua đó, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; góp phần tri ân, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn," “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta cho thế hệ trẻ./.

