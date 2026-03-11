Quảng Trị: Tìm thấy hài cốt liệt sỹ tại cửa hang đá thuộc núi Cỏ Chuối

Tối 11/3, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 cho biết đơn vị đã phát hiện và quy tập được một hài cốt liệt sỹ tại khu vực cửa hang đá thuộc núi Cỏ Chuối, thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sỹ này nằm ở độ sâu từ 0,8-1m, được bọc trong tấm tăng và vải dù.

Các di vật kèm theo gồm có đèn pha ôtô, hộp thịt hộp, lọ thuốc tiêm, lọ Penicillin, hộp dầu, vỏ đạn K54, đạn AK, đạn Đại liên, 3 mảnh bom và dây điện thông tin...

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục tổ chức mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh vị trí phát hiện hài cốt liệt sỹ.

Hiện hài cốt liệt sỹ trên được đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị để chăm sóc, hương khói, bảo quản./.

