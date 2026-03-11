Nghị quyết số 72-NQ/TW: Kết nối chuyên môn nâng tầm y tế cơ sở của Hà Nội

Cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” và các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ngành Y tế Hà Nội đang đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

“Cầm tay chỉ việc” - hiệu quả trực tiếp

Hai tuần sau khi ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030 với các Bệnh viện Trung ương, thành phố và Trung tâm Cấp cứu 115 với mục tiêu chung là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, xây dựng y tế cơ sở vững mạnh, hiện đại, nhân văn và hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam (Hà Nội) đã triển khai những hoạt động đầu tiên bằng việc tổ chức chương trình đào tạo “Cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ” cho cán bộ y tế cơ sở trên địa bàn phường.

Chương trình được tổ chức từ ngày 11-13/3, với sự tham gia của 106 học viên là cán bộ trạm y tế phường-lực lượng tham gia công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe ban đầu phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm, với việc được các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai đào tạo trực tiếp, "cầm tay chỉ việc," đội ngũ y, bác sỹ của Trạm Y tế phường sẽ được tiếp cận với các kiến thức thiết thực, phục vụ tốt hơn cho nhân dân trên địa bàn.

Việc này không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế phường mà còn thể hiện tinh thần đồng hành của y tế tuyến trung ương với y tế cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng hiệu quả.

Cũng theo Thạc sỹ, bác sỹ Vũ Văn Nhân, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y dược Bạch Mai (Bệnh viện Bạch Mai), đây là lần đầu tiên Bệnh viện ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn với trạm y tế phường. Việc làm này vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm với nhân dân, thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW.

“Bệnh viện sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa cho đội ngũ y tế phường Cửa Nam qua các hoạt động hỗ trợ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Chúng tôi sẽ trực tiếp giảng dạy nhiều kiến thức chuyên môn thiết thực, cập nhật các phác đồ cấp cứu hiện đại, đồng thời được hướng dẫn thực hành các kỹ năng cấp cứu thiết yếu như nhận biết sớm và xử trí kịp thời các trường hợp ngừng tuần hoàn và phản vệ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân,” ông Vũ Văn Nhân cho biết.

Với mong muốn mở ra cơ hội để người dân địa phương thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, hiện đại ngay tại địa bàn xã, mới đây, Bệnh viện đa khoa Vân Đình (xã Vân Đình, Hà Nội) và Trạm Y tế xã Vân Đình đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho Trạm Y tế xã Vân Đình.

Điểm nổi bật trong nội dung hợp tác là chiến lược đào tạo và chuyển giao kỹ thuật theo lộ trình khoa học. Bệnh viện đa khoa Vân Đình cam kết cử đội ngũ bác sỹ chuyên khoa giàu kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Y học cổ truyền… trực tiếp hỗ trợ tại trạm. Thay vì đào tạo lý thuyết đơn thuần, bệnh viện triển khai mô hình “cầm tay chỉ việc.”

Các chuyên gia sẽ trực tiếp hướng dẫn cán bộ trạm y tế xã thực hiện thường quy các kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng, thủ thuật cơ bản và kỹ năng đọc kết quả điện tâm đồ. Bên cạnh đó, các buổi sinh hoạt khoa học và tập huấn chuyên đề tại chỗ sẽ giúp cán bộ y tế trạm cập nhật nhanh chóng các phác đồ điều trị mới nhất.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Khuyến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vân Đình, việc triển khai hỗ trợ chuyên môn cho Trạm Y tế xã Vân Đình có mục tiêu cốt lõi là đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe chất lượng ngay tại tuyến đầu, giảm tỉ lệ chuyển tuyến không cần thiết và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế.

Trọng tâm của việc hỗ trợ chuyên môn là xây dựng Trạm Y tế xã Vân Đình trở thành địa chỉ tin cậy trong việc sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, đồng thời xử trí tốt các ca cấp cứu ban đầu.

Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (xã Vân Đình, Hà Nội) và Trạm Y tế xã Vân Đình ký kết thỏa thuận hỗ trợ chuyên môn toàn diện. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Cơ hội học hỏi, tiếp cận y tế chất lượng cao

Tham gia chương trình đào tạo “Cấp cứu ngừng tuần hoàn và xử trí phản vệ” do các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp hướng dẫn, chị Vũ Hải Đường, y sỹ y học cổ truyền (Trạm Y tế phường Cửa Nam) cho rằng, được tiếp cận với các kiến thức cấp cứu bài bản, cập nhật và thực hành trực tiếp với sự hướng dẫn của các bác sỹ giàu kinh nghiệm đã giúp chị tự tin hơn trong quá trình xử trí các tình huống khẩn cấp tại cơ sở.

“Công tác tại trạm y tế chủ yếu là khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhưng trong thực tế vẫn có thể gặp các trường hợp ngừng tuần hoàn hoặc phản vệ đột ngột, đòi hỏi cán bộ y tế phải phản ứng nhanh, đúng quy trình. Vì vậy, chương trình đào tạo không chỉ giúp củng cố kiến thức chuyên môn mà còn nâng cao kỹ năng thực hành, góp phần bảo đảm an toàn cho người bệnh ngay từ tuyến y tế cơ sở,” chị Vũ Hải Đường chia sẻ.

Tầm quan trọng của những xử lý ban đầu ở tuyến y tế cơ sở cũng được bà Phạm Hồng Diệp, Giám đốc Trạm Y tế phường Cửa Nam khẳng định. Bà Diệp cho rằng, tuyến y tế cơ sở là nơi gần dân nhất, thường xuyên tiếp nhận và xử trí ban đầu nhiều tình huống sức khỏe phát sinh trong cộng đồng.

Vì vậy, việc trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cấp cứu cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cán bộ y tế kịp thời can thiệp trong “thời điểm vàng,” góp phần giảm nguy cơ biến chứng nặng và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh trước khi chuyển lên tuyến trên khi cần thiết.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, việc chủ động, trách nhiệm của các bệnh viện tuyến trung ương, thành phố và các trạm y tế xã, phường trong việc triển khai mô hình hỗ trợ chuyên môn toàn diện là rất cần thiết.

Khi mỗi người dân được quan tâm, theo dõi và chăm sóc sức khỏe ngay từ cộng đồng, ngay tại địa phương thì không chỉ bệnh tật được phát hiện sớm mà chất lượng sống của người dân cũng được nâng lên.

Thông qua việc hỗ trợ chuyên môn, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức khám chữa bệnh ngay tại trạm y tế, khoảng cách giữa tuyến cơ sở và tuyến bệnh viện từng bước được thu hẹp, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn xã sẽ ngày càng tốt lên, người dân sẽ được thụ hưởng lâu dài nhiều lợi ích về chăm sóc sức khỏe và quan trọng hơn cả là niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế cơ sở sẽ ngày càng tăng lên.

Hiện nay, hệ thống y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội quản lý gồm: 2 chi cục, 42 bệnh viện, 5 trung tâm chuyên khoa, 11 cơ sở trợ giúp xã hội, 126 trạm y tế cùng với 35 bệnh viện Trung ương, bộ, ngành và hơn 15.000 cơ sở y tế ngoài công lập.

Mặc dù có hệ thống cơ sở y tế đa chức năng, chuyên khoa sâu, nhân lực chất lượng cao, song vẫn còn tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên, y tế cơ sở chưa phát huy đầy đủ vai trò “người gác cổng” của hệ thống y tế…

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Hà Nội cũng nêu rõ, việc củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng là nền tảng, là “tuyến đầu” trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô.

Do đó, Thành ủy Hà Nội xác định nhiệm vụ trước hết là củng cố và nâng cao năng lực y tế cơ sở; tăng cường vai trò phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, từng bước giảm tải cho tuyến trên, bám sát tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 72-NQ/TW là phải “chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe, từ bị động sang chủ động, lấy phòng bệnh là chính và lấy người dân làm trung tâm”./.

