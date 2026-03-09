Đà Nẵng: Ba trẻ nhập viện nghi ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua

Ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa tiếp nhận, điều trị chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

Ba bệnh nhân là thành viên trong cùng một gia đình ở thôn 8, xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng, gồm: H.N.T (15 tuổi), H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/3, sáu người trong gia đình cùng ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ba trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa và mệt nhiều.

Sáng 8/3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Trong số này, bệnh nhân H.N.T có tình trạng nặng nhất. Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Các bác sỹ đã đặt nội khí quản, cho thở máy và tiến hành hồi sức tích cực.

Sau khi hội chẩn với chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), bệnh nhân được chỉ định thay huyết tương và tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh viện. Tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định.

Hai bệnh nhân còn lại xuất hiện các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, yếu cơ và khó thở; trong đó có một trường hợp phải thở máy do suy hô hấp. Sau khi tình trạng ổn định, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Theo nhận định của các bác sỹ, cả ba trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum - loại độc tố có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Chi cục An toàn thực phẩm để theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm./.

Cần làm gì để hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm? Các chuyên gia cho rằng TP Hồ Chí Minh cần có những giải pháp kết hợp giữa quản lý nhà nước, trách nhiệm của người kinh doanh và sự giám sát của xã hội để hạn chế thấp nhất nguy cơ ngộ độc thực phẩm.