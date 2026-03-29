Quảng Ninh: Nam thanh niên tử vong khi leo núi Bài Thơ chụp ảnh

Theo thông tin từ chính quyền phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh), tối 28/3, trên địa bàn phường đã xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc khi một nam thanh niên tự ý leo núi Bài Thơ (nằm trên địa bàn phường) để chụp ảnh, sau đó không may trượt ngã dẫn đến tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 19h30 ngày 28/3, Công an phường Hồng Gai nhận được tin báo có 1 nam thanh niên bị ngã tại khu vực núi Bài Thơ.

Các lực lượng chức năng đã khẩn trương phối hợp với lực lượng cấp cứu 115, người dân lên núi tìm kiếm. Đến khoảng 20h12, các lực lượng đã tiếp cận được nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là N.M.C (sinh năm 2006, trú tại khu Bạch Đằng 4, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), là sinh viên Khoa Thiết kế đồ hoạ của Trường Đại học Hạ Long.

Theo gia đình nạn nhân, khoảng 16h30 cùng ngày, nạn nhân mang theo máy ảnh lên núi một mình để chụp ảnh. Đến 18h30 không thấy về, gia đình liên lạc không được nên tổ chức tìm kiếm và báo cơ quan chức năng.

Nguyên nhân ban đầu xác định, nạn nhân tự ý leo núi một mình khi trời tối đã trượt ngã và tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Do không đảm bảo an toàn, nên từ năm 2017, chính quyền thành phố Hạ Long (cũ) khóa cổng lối chính lên núi Bài Thơ, chăng hàng rào dây thép gai, đặt biển cấm và cảnh báo leo nguy hiểm. Tuy nhiên vẫn có trường hợp người dân bất chấp lệnh cấm, mở lối tự phát để leo lên núi Bài Thơ.

Vụ tai nạn là lời cảnh báo đối với người dân và du khách về việc tự ý leo núi tại những khu vực nguy hiểm, không được phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa đến tính mạng./.

