Đà Nẵng - định hình những không gian sống chất lượng, hài hòa

Từ ánh lửa rực sáng trên Cầu Rồng mỗi cuối tuần đến những khu phố du lịch nhộn nhịp về đêm, Đà Nẵng đang kể câu chuyện phát triển bằng những hình ảnh rất gần gũi.

Không chỉ là điểm đến, thành phố này đang dần định hình những không gian sống chất lượng, hài hòa giữa hiện đại và thiên nhiên. Từ trung tâm ven sông, ven biển, đô thị tiếp tục mở rộng về phía Bắc, với hạ tầng đi trước một bước.

Ánh sáng bên sông, nhịp sống du lịch về đêm

Cuối tuần, khu vực quanh Cầu Rồng trở nên đông đúc hơn thường ngày. Hàng nghìn người dân và du khách tập trung hai bên bờ sông, chờ đợi khoảnh khắc cây cầu phun lửa, phun nước, một trải nghiệm quen thuộc nhưng luôn thu hút. Ánh sáng từ các tòa nhà, dòng xe nối dài và tiếng cười nói tạo nên một không khí sôi động, rất riêng của Đà Nẵng về đêm.

Cuối tuần, khu vực quanh Cầu Rồng trở nên đông đúc hơn thường ngày khi hàng nghìn người dân và du khách tập trung hai bên bờ sông, chờ đợi khoảnh khắc cây cầu phun lửa, phun nước, một trải nghiệm quen thuộc nhưng luôn thu hút. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Không chỉ dừng lại ở một công trình biểu tượng, không gian ven sông Hàn những năm gần đây đã thay đổi rõ nét. Hàng loạt cao ốc, khách sạn, căn hộ cao tầng hình thành dọc hai bờ, vừa tạo điểm nhấn kiến trúc, vừa mở ra những không gian sống mới. Từ trên cao nhìn xuống, dòng sông không chỉ là cảnh quan mà còn là trục phát triển của đô thị.

Từ sông Hàn, nhịp phát triển tiếp tục kéo dài ra phía biển. Dọc các tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa, hệ thống khu nghỉ dưỡng, khách sạn và dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, hình thành một không gian kinh tế biển sôi động. Khi thành phố lên đèn, khu vực ven biển vẫn rộn ràng với dòng người và các hoạt động giải trí kéo dài.

Ở một góc khác, khu phố An Thượng lại mang một nhịp điệu riêng. Nơi đây được du khách gọi với cái tên quen thuộc là "phố Tây" của thành phố Đà Nẵng.

Những quán ăn, quán càphê, không gian giải trí san sát, biển hiệu đa ngôn ngữ, du khách quốc tế dạo bộ, trò chuyện. Không gian này cho thấy một Đà Nẵng cởi mở, hội nhập, không chỉ đón khách mà còn tạo điều kiện để du khách ở lại lâu hơn.

Anh Johannes Muller, du khách đến từ Đức, chia sẻ trong lúc đứng chờ xem cầu Rồng phun lửa: "Đây là lần thứ hai tôi đến Đà Nẵng. Thành phố rất sạch, không khí dễ chịu và giao thông thuận tiện. Từ sân bay vào trung tâm hay ra biển đều nhanh, mọi thứ khá gần và dễ di chuyển."

Cải tạo hạ tầng theo hướng đồng bộ

Rời khỏi không gian sôi động về đêm, ban ngày ở Đà Nẵng lại mang một nhịp điệu khác, chậm hơn và đời thường hơn. Trên nhiều tuyến đường trung tâm như Trần Phú, dòng xe qua lại liên tục nhưng vẫn được bao phủ bởi những hàng cây xanh mát. Tán cây lớn trải dài theo tuyến phố không chỉ tạo bóng râm mà còn góp phần giữ lại sự dễ chịu cho đô thị.

Rời khỏi không gian sôi động về đêm, ban ngày ở Đà Nẵng lại mang một nhịp điệu khác, chậm hơn và đời thường hơn. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Những năm gần đây, thành phố chú trọng hơn đến việc cải tạo hạ tầng theo hướng đồng bộ. Nhiều tuyến đường được hạ ngầm hệ thống điện và cáp viễn thông, trả lại không gian gọn gàng cho vỉa hè và tầm nhìn. Sự thay đổi không quá ồn ào nhưng đủ để người dân cảm nhận rõ môi trường sống được cải thiện.

Không chỉ giữ cây xanh trên các trục đường, Đà Nẵng cũng mở rộng thêm các không gian công cộng. Tại Công viên APEC, vào mỗi buổi sáng hoặc chiều muộn, nhiều người dân đến chạy bộ, tập thể dục hoặc đơn giản là dạo chơi. Những chuyển động nhẹ nhàng ấy cho thấy các công trình không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phục vụ trực tiếp đời sống.

Chị Emily Carter, du khách Canada, cho biết: "Tôi thích những công viên như thế này. Thành phố vừa hiện đại nhưng vẫn có nhiều không gian xanh để đi bộ và thư giãn. Điều đó làm cho Đà Nẵng trở nên dễ sống và thân thiện hơn với du khách."

Từ trung tâm, các trục giao thông chính tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình không gian phát triển của Đà Nẵng. Trong số đó, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng là đầu mối kết nối quan trọng, góp phần đưa dòng khách và dòng chảy kinh tế đến với thành phố.

Trục đường Nguyễn Văn Linh, kết nối trực tiếp từ Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng ra biển qua cầu Rồng, được xem như một trong những tuyến giao thông huyết mạch. Dòng phương tiện lưu thông liên tục trên tuyến đường này phản ánh rõ nhịp vận động của thành phố.

Ở phía Bắc, hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ, mở ra các hướng kết nối mới. Nút giao liên thông giữa dự án Cảng Liên Chiểu với Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc Bắc Nam đang dần hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển logistics và công nghiệp.

Từ những tuyến đường mới, các khu đô thị, nhà ở xã hội và khu chung cư ở phía Bắc thành phố cũng dần hình thành. Những dãy nhà mới, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cùng với quỹ đất còn rộng mở đang tạo ra dư địa phát triển dài hạn. Không gian đô thị vì thế không chỉ dừng lại ở khu vực trung tâm mà đang lan tỏa rõ nét về các hướng, đặc biệt là khu vực phía Bắc, nơi được kỳ vọng trở thành một cực phát triển mới của Đà Nẵng.

Có thể thấy, hạ tầng đang đi trước một bước, tạo nền tảng để thu hút đầu tư và hình thành các khu đô thị mới. Đây cũng là hướng đi giúp thành phố chủ động hơn trong việc phân bổ không gian và giảm áp lực cho khu vực trung tâm.

Từ những điểm nhấn rực sáng bên sông Hàn đến những tuyến đường đang mở về phía Bắc, Đà Nẵng đang phát triển theo cách vừa quen vừa mới. Quen ở nhịp sống sôi động và thân thiện, mới ở cách thành phố mở rộng không gian, đầu tư hạ tầng và giữ lại những giá trị sống. Trong hành trình đó, mỗi công trình không chỉ là dấu ấn phát triển mà còn là nơi người dân và du khách thực sự được hưởng lợi./.

Những dấu ấn 40 năm đổi mới ở thành phố biển Đà Nẵng Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng năm 2025 đạt 9,18%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc TW; tổng thu ngân sách đạt gần 64.000 tỷ đồng, vượt 25% dự toán; khách lưu trú ước 17,3 triệu lượt.