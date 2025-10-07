Cao Bằng: Một người tử vong, hàng nghìn người bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 11

Chiều ngày 7/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã phát đi báo cáo nhanh về tình hình thiên tai do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Từ sáng ngày 6/10 đến trưa ngày 7/10, toàn tỉnh đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 120mm đến 200mm, đặc biệt tại các trạm Cần Yên, Hồng An, Trương Lương ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 200mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây lũ trên các sông suối, ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trũng thấp, ven sông, suối và đô thị. Mực nước sông Bằng tại trạm Bằng Giang lên tới 184,40m, vượt báo động cấp III 1,9m; sông Gâm đạt 199,20m, vượt báo động cấp III 1,92m, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất rất cao.

Trước diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 25/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động ứng phó, đặc biệt là vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hạ thấp mực nước đến ngưỡng an toàn trước 12h ngày 6/10.

Các xã, phường đã kích hoạt chế độ ứng trực, thành lập tổ canh gác tại các điểm xung yếu, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, đồng thời tổ chức sơ tán khẩn cấp 254 hộ dân tại các xã Phục Hòa, Cô Ba, Minh Tâm, Yên Thổ, Lý Bôn, Nam Quang, Quang Trung, Thông Nông, Hòa An và các phường Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao.

Thiệt hại ban đầu ghi nhận có 1 người tử vong do sạt lở đất tại xã Hà Quảng, 2 người bị thương do sập nhà tại xã Canh Tân. Hơn 2.000 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 1.866 nhà ngập lụt, 136 nhà bị sạt lở đất, 8 nhà hư hỏng nặng, 18 xóm bị cô lập.

Trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và giao thông nông thôn bị sạt lở, ngập lụt, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Có 58 điểm sạt lở và 15 điểm ngập lụt trên các tuyến chính như QL3, QL34, QL4A, QL34B, ĐT.202, ĐT.206, ĐT.209, ĐT.212, ĐT.216, trong đó nhiều đoạn bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện không thể lưu thông. Giao thông nông thôn ghi nhận 80 tuyến bị ảnh hưởng, trong đó 24 điểm ngập úng và 56 điểm sạt lở.

Lĩnh vực giáo dục cũng chịu thiệt hại nặng nề với 8 điểm trường bị ngập, có nơi ngập từ 1-3m, một số trường bị đổ tường rào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở vật chất. Hệ thống thủy lợi bị hư hỏng tại nhiều điểm, trong đó có đập bị vỡ tại xã Quang Trung, mương thủy lợi bị lũ cuốn tại Trà Lĩnh.

Ba công trình cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng tại xã Trà Lĩnh. Hai trạm y tế bị ảnh hưởng do sạt lở và ngập úng. Một số công trình công cộng như nhà văn hóa, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trường học bị ngập sâu, cây đổ vào đường dây điện gây mất an toàn. Đặc biệt, tại xã Cô Ba, một chuồng lợn bị đá lăn từ núi xuống đè sập hoàn toàn.

Hiện tại, các địa phương đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời dân và khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ.” Công tác trực ban phòng chống thiên tai được duy trì 24/24, thông tin cảnh báo được cập nhật liên tục để người dân chủ động ứng phó.

Đây là đợt thiên tai nghiêm trọng tiếp theo sau ảnh hưởng của bão số 10, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và hạ tầng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân trong bão lũ Do mưa lũ kéo dài trên diện rộng và các thủy điện thường xuyên xả lũ, một số địa bàn trọng điểm của tỉnh Cao Bằng đã bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.