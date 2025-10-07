Xuất hiện hiện tượng cộng hưởng đỉnh lũ, Cao Bằng đề nghị dân khẩn trương di dời

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, mưa lớn diện rộng đã gây áp lực rất lớn lên các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Lượng mưa tập trung nhanh trên cùng lưu vực, đặc biệt là khu vực các nhà máy thủy điện Bạch Đằng và Bình Long, khiến lưu lượng nước về hồ tăng đột biến, vượt các giá trị đỉnh lũ của bão số 10 trước đó.

Cụ thể, tại hồ Bạch Đằng có lưu lượng nước về 584 m3/s, cao hơn đỉnh lũ tại cơn bão số 10 (386 m3/s); hồ Bình Long dự báo đạt 650 m3/s, gần chạm đỉnh cũ (750 m3/s).

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết nước mưa từ thượng nguồn chảy dồn về nhanh khiến hồ thủy điện Bình Long và Bạch Đằng phải mở cửa xả để bảo đảm an toàn cho đập. Khi nhiều hồ xả nước cùng thời điểm, dòng nước từ các hồ gặp dòng nước mưa đang về, làm cho mực nước sông dâng cao hơn bình thường và dâng rất nhanh. Hiện tượng này được gọi là “cộng hưởng đỉnh lũ” - tức là các đợt nước dồn lại cùng lúc, khiến mực nước tăng nhanh trong thời gian ngắn. Đây là hiện tượng tự nhiên, không phải sự cố vỡ đập hay sai sót trong vận hành.

Cũng do lượng mưa quá lớn và nước về hồ tăng nhanh, các hồ không thể tiếp tục giữ mức nước thấp mà buộc phải xả để bảo đảm an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo: “Không để mực nước hồ vượt ngưỡng tràn tự do, điều tiết xả khẩn cấp để giảm tốc độ dâng hồ do lũ về nhanh, đồng thời cảnh báo hạ du sớm nhất có thể."

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị, các đơn vị thông tin chính xác, liên tục về tình hình xả lũ; giải thích nguyên nhân nước sông dâng nhanh là do cộng hưởng đỉnh lũ, không phải do sự cố vận hành hay công trình, tránh lan truyền tin thất thiệt gây lo lắng trong Nhân dân.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động thông báo, hướng dẫn người dân di chuyển khỏi khu vực ven sông, không ra bãi sông, không thu dọn tài sản trong vùng ngập. Người dân vùng thấp cần bình tĩnh, theo dõi thông tin chính thống, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang, sẵn sàng di chuyển khi có yêu cầu của chính quyền.

Các nhà máy thủy điện và cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao, xả nước theo đúng quy trình để giảm áp lực cho hồ, đồng thời cảnh báo sớm cho vùng hạ du.

Lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang tăng nhanh, dự báo lũ trên sông Bằng, sông Gâm có thể đạt đỉnh lũ nhiều khả năng trên mức báo động 3.

Đây là đợt mưa lớn ngay sau những ngày mưa lớn kéo dài vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nhiều nơi đất ở trạng thái bão hòa nước, sông ngòi, hồ đập đã đầy nước, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra lũ lớn trên sông suối nhỏ và thượng nguồn; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi; ngập úng tại vùng thấp trũng.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đề nghị người dân khẩn trương di dời người, tài sản, hàng hóa ra khỏi khu vực ven sông, vùng trũng thấp; chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng. Đồng thời, tập trung nguồn lực, huy động tối đa lực lượng với phương châm 4 tại chỗ, bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Tất cả các điểm xung yếu, có nguy cơ đứt gãy phải được rà soát, thực hiện cắm biển cảnh báo, kiên quyết không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm./.

Lũ trên các sông ở Cao Bằng đang tăng rất nhanh Do ảnh hưởng vùng thấp suy yếu từ bão số 11 - Matmo, hiện lũ trên các sông ở Cao Bằng tăng nhanh, dự báo lũ trên sông Bằng, sông Gâm có thể đạt đỉnh lũ, nhiều khả năng trên báo động 3.