Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ có thể vượt đỉnh của năm 2024

Trước diễn biến mưa lớn diện rộng gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn, ngày 7/10/2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công điện khẩn số 16/CD-UBND về việc khẩn trương ứng phó, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Từ đêm 6 và 7/10, lượng mưa phổ biến tại tỉnh Thái Nguyên đo được từ 100-437mm, một số nơi mưa đặc biệt lớn như Hóa Thượng 437,6mm, Sông Cầu 412,6mm, Đồng Quang 364,6mm, Quan Triều 347,2mm, Nam Hòa 338,6mm...

Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở đất, đe dọa hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình giao thông. Ủy ban Nhân dân tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu, mực nước có thể vượt đỉnh lũ năm 2024 (28,81m tại trạm Gia Bảy) từ 2,0-2,3m, đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương phải tập trung cao độ, chủ động ứng phó.

Công điện yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét; triển khai biện pháp ứng phó, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để thiệt hại về người; rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, giao thông; Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ diễn biến mưa lũ, chủ động sắp xếp lịch học, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên; Sở Công Thương và Điện lực Thái Nguyên đảm bảo an toàn hệ thống điện, khẩn trương khắc phục sự cố, ưu tiên cung ứng hàng hóa thiết yếu cho vùng bị ảnh hưởng; Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm sạt lở, ngập sâu, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt...

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, tại khu vực tổ 60, phường Phan Đình Phùng đã xảy ra tình trạng sạt đất khiến 1 người chết. Công tác khắc phục đang được tiến hành khẩn trương./.