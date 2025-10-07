Thái Nguyên cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên nhiều khu vực trong toàn tỉnh

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên vừa phát đi tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, áp dụng trên nhiều khu vực trong toàn tỉnh.

Theo số liệu quan trắc, trong 12 giờ qua, địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Bình Văn 235,4 mm, Yên Hân 228,2 mm (Yên Bình); Cây Thị 378,6 mm, Nam Hòa 338,6 mm (Nam Hòa); Dân Tiến 316,4 mm, Phương Giao 205,6 mm (Dân Tiến); Đình Cả 223,8 mm (Võ Nhai); Đồng Quang 364,6 mm (phường Phan Đình Phùng); Hóa Thượng 437,6 mm, Sông Cầu 317,6 mm (Đồng Hỷ); Hợp Tiến 238 mm (Trại Cau); La Hiên 287 mm, Cúc Đường 236,8 mm (La Hiên); Liên Minh 302,6 mm, Tràng Xá 290,6 mm (Tràng Xá); Lương Sơn 240 mm (phường Bách Quang); Minh Lập 377,1 mm (Đại Phúc); Nghinh Tường 226,8 mm, Vũ Chấn 208,7 mm (Nghinh Tường); Phổ Yên 215 mm (phường Phổ Yên); Phú Bình 213 mm (Phú Bình); Phúc Thuận 284,5 mm (phường Phúc Thuận); Phúc Trìu 293,6 mm, Bình Sơn 292,6 mm (Tân Cương); Tân Khánh 238 mm (Tân Khánh); Thần Sa 210 mm (Thần Sa); Văn Lăng 273,6 mm (Văn Lăng);...

Đặc biệt, một số khu vực đã đạt hoặc gần trạng thái bão hòa (trên 80%), làm gia tăng nguy cơ trượt lở và sụt lún đất.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên dự báo, trong 6 giờ tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 30-60 mm, có nơi trên 80 mm, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối; sạt lở đất, sụt lún đất tại sườn dốc, taluy dương khu dân cư, các tuyến giao thông và công trình đang thi công đồng thời, có khả năng ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, khu đô thị, các ngầm, tràn, vùng ven sông suối.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh khuyến cáo chính quyền các địa phương cần khẩn trương rà soát những vị trí xung yếu, đặc biệt là khu vực có nguy cơ sạt lở cao, vùng dân cư ven suối, chân taluy đường, khu vực đang thi công công trình. Đồng thời, thông tin, cảnh báo kịp thời cho người dân không đi qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản./.

Thái Nguyên cảnh báo lũ khẩn cấp,nguy cơ ngập sâu và sạt lở đất Lũ trên sông Cầu và các sông khác diễn biến phức tạp, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, có thể gây ngập lụt diện rộng tại vùng trũng, khu đô thị và ven sông, ảnh hưởng nghiêm trọng.