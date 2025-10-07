Thái Nguyên cảnh báo lũ khẩn cấp,nguy cơ ngập sâu và sạt lở đất

Lũ trên sông Cầu và các sông khác diễn biến phức tạp, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, có thể gây ngập lụt diện rộng tại vùng trũng, khu đô thị và ven sông, ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sáng 7/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên phát cảnh báo ngập lụt trên diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa lớn kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong 12 giờ qua, mực nước nhiều sông suối vượt báo động 3, lũ lên nhanh với biên độ 2–5m.

