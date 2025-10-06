Xã hội

Nghệ An bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11 (bão Matmo), cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 11 giờ ngày 6/10.

Xuân Tiến
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 6/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc số 10556/UBND-NN về việc cho phép tàu, thuyền ra khơi. Việc cho phép tàu, thuyền ra khơi trở lại được thực hiện theo đề xuất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tại Công văn số 52/BCH.CCTL ngày 6/10 về việc đề nghị cho phép tàu thuyền ra khơi.

Chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình, Ủy ban Nhân dân xã, phường và các đơn vị liên quan.

Là địa phương ven biển, tỉnh Nghệ An có 82km đường bờ biển với 6 cửa biển lớn, toàn tỉnh có tổng số gần 2.900 phương tiện với khoảng 13.070 lao động và hàng ngàn bè mảng ở các xã ven biển.

Trước đó, ngày 5/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn số 46/CĐ-UBND về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11 để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền./.

