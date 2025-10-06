Sáng 6/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn hỏa tốc số 10556/UBND-NN về việc cho phép tàu, thuyền ra khơi. Việc cho phép tàu, thuyền ra khơi trở lại được thực hiện theo đề xuất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tại Công văn số 52/BCH.CCTL ngày 6/10 về việc đề nghị cho phép tàu thuyền ra khơi.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11 (bão Matmo), cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 11 giờ ngày 6/10.

Chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình, Ủy ban Nhân dân xã, phường và các đơn vị liên quan.

Là địa phương ven biển, tỉnh Nghệ An có 82km đường bờ biển với 6 cửa biển lớn, toàn tỉnh có tổng số gần 2.900 phương tiện với khoảng 13.070 lao động và hàng ngàn bè mảng ở các xã ven biển.

Trước đó, ngày 5/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn số 46/CĐ-UBND về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11 để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền./.

Chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11 Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho nhân dân trước ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo).