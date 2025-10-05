Ứng phó với bão số 11: Bắc Ninh, Phú Thọ chủ động biện pháp phòng chống bão

Trước tình hình bão số 11 đang đến gần, nhằm chủ động ứng phó khi thiên tai chồng thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 11 (bão Matmo); trong đó nhấn mạnh yêu cầu các địa phương, đơn vị có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh dự báo khoảng sáng sớm ngày 6/10, bão số 11 đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Ninh, sau đó có khả năng di chuyển theo xu hướng lệch lên phía Bắc, đi men theo biên giới các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, tại tỉnh Bắc Ninh từ đêm 5/10 có gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 (đặc biệt các xã ở khu vực phía đông tỉnh). Từ gần sáng và sáng ngày 6 đến 7/10, các nơi trong tỉnh Bắc Ninh khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, một số nơi khu vực phía Đông tỉnh có mưa rất to.

Từ ngày 6-8/10, dự báo nước các sông trong tỉnh dâng cao với biên độ lũ lên từ 2-6m. Trên sông Lục Nam, sông Thương, sông Cầu có khả năng đạt từ báo động 2 đến báo động 3.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Ninh cảnh báo cần đề phòng các sự cố sạt lở về đê điều, công trình thuỷ lợi và sạt lở đất ở các xã khu vực vùng núi, sườn dốc và các khu vực ven sông, suối, đặc biệt các xã thuộc 2 khu vực phía đông tỉnh (Đại Sơn, Vân Sơn, Biên Sơn, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử, Sơn Động, Yên Định, Biển Động,…).

Trong bối cảnh các địa phương trong tỉnh vừa chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 10, lũ các triền sông vẫn đang ở mức cao, đất đã bão hoà nước, cần đề phòng các sự cố sạt lở về đê điều, công trình thuỷ lợi và sạt lở đất ở các xã khu vực vùng núi, sườn dốc và các khu vực ven sông, suối, đặc biệt các xã thuộc 2 khu vực phía đông tỉnh.

Để sẵn sàng ứng phó bão số 11, chủ động phòng, chống các đợt thiên tai, bão lũ tiếp theo, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiệt hại về tài sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tuyên truyền để mọi người dân nhận thức rõ tính chất hết sức nguy hiểm của bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, đa thiên tai, từ đó có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa, lũ ở các sông; bố trí lực lượng trực tại cơ quan 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt thông tin chỉ đạo và xử lý khi có tình huống xảy ra.

Tập trung rà soát xây dựng, cập nhật, hoàn thiện các kịch bản, phương án cụ thể ứng phó với từng loại hình thiên tai, từng cấp độ rủi ro thiên tai, từng tình huống thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, xác định rõ các trọng điểm có nguy cơ cao cần bảo vệ để bố trí “4 tại chỗ;” địa phương cùng với các đơn vị bộ đội, công an xác định những nơi xung yếu để điều động, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa; các lực lượng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, chú ý tại các ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, nước chảy xiết...

Chiều 5/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị lắng nghe lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan báo cáo về kết quả rà soát các thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong những ngày vừa qua và đặc biệt quan tâm đến biện pháp khắc phục sau mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Nguồn Báo Phú Thọ)

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đánh giá cao sự chủ động, vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương trong phòng chống thiên tai, nhờ đó đã không để thiệt hại về người trong đợt mưa lũ vừa qua. Đồng thời, nhấn mạnh, bão số 9, số 10 và 11 xuất hiện liên tiếp, ngay khi khắc phục hậu quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ), nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, đe dọa an toàn của hệ thống giao thông, đê điều, hồ đập, nhất là các công trình bị sự cố chưa được khắc phục kịp thời.

Để sẵn sàng ứng phó bão số 11, chủ động phòng, chống các đợt thiên tai, bão lũ tiếp theo, bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu các Sở, các ngành, địa phương và nhân dân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm trong phòng, chống thiên tai thời gian qua để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương và các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục rà soát, phân lại các danh mục công trình bị hư hỏng, thiệt hại do cơn bão số 10 và các cơn bão trước đó. Thời hạn xong trước 12/10.

Đại tá Nguyễn Đình Cương báo cáo công tác triển khai lực lượng, phối hợp với các xã, phường ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh của lực lượng vũ trang. (Ảnh: Nguồn Báo Phú Thọ)

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường và các đơn vị, tính đến 7h00 ngày 4/10, bão số 10 đã làm 2.284 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; di dời, sơ tán 1.789 hộ dân (khoảng 7.044 nhân khẩu); ngập úng, hư hỏng 8.672 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác; hơn 2.100 ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; gần 200 con gia súc và hơn 25.500 con gia cầm bị chết; đổ vỡ hơn 10.000m kênh mương, 5 phai dâng tạm bị sạt lở, tràn 150m tuyến đê hữu Ngòi Me và 200m tuyến đê tả Ngòi Giành.

Toàn tỉnh có 575 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông và nhiều điểm đường bị ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại; 68 cột điện bị đổ, hư hỏng, 300m dây điện hạ thế bị đứt; 76 điểm trường bị ảnh hưởng; 8 cơ sở y tế bị ảnh hưởng…Tổng thiệt hại ước tính trên 700 tỷ đồng.

Trên cơ sở báo cáo của các xã, phường và rà soát, phân loại của Sở Nông nghiệp và Môi trường do ảnh hưởng của mưa lũ, tỉnh Phú Thọ có 370 công trình cấp bách cần khắc phục ngay. Trong số đó, có 74 công trình đê điều, hồ đập, thủy lợi; 215 công trình giao thông; 29 công trình ổn định dân cư vùng thiên tai, 51công trình phòng chống thiên tai và công trình khác. Cùng với đó, còn 193 công trình cần đầu tư cải tạo nâng cấp.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông ban hành Công điện số 11 về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 11.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao độ triển khai biện pháp phòng, chống bão lũ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân trên địa bàn toàn tỉnh./.

Bão Matmo ập vào Vịnh Bắc Bộ đêm nay, biển động dữ dội Bão số 11 mạnh cấp 12 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.