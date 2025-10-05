Dự báo sân bay Vân Đồn, Cát Bi sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 11 - Matmo

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các cảng hàng không, sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 11 - Matmo gồm Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, Cát Bi.

Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các cảng hàng không: Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Để chủ động ứng phó với cơn bão, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai trực 24/24h.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 11, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu ACV chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Các cơ quan, đơn vị triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đối với các cảng hàng không đang triển khai thi công xây dựng công trình như Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Cảng hàng không Vinh, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo tình hình diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Đồng thời, bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Cục Hàng không Việt Nam cũng lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu VATM chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Đối với các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 11 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Đối với Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cục yêu cầu Cảng vụ giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan; bảo đảm liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống./.

