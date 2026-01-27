Nhạc sỹ Dương Trường Giang 'chắt chiu' ký ức phố bằng ngôn ngữ âm nhạc

Sau 10 năm kể từ album đầu tay, ca sỹ-nhạc sỹ Dương Trường Giang trở lại với album “Giang Phố” bằng những lát cắt đời sống và ký ức Hà Nội rất chân thực mộc mạc qua âm nhạc. Đó là những lát cắt rất thực của phố phường: Từ cái ồn ào rất riêng của những sáng sớm, đến những khoảng lặng sần sùi của đêm muộn.

“Tôi chọn kể về phố bằng ngôn ngữ âm nhạc chân thực, bởi sau từng ấy thời gian làm nghề, tôi tin rằng âm nhạc không cần phải gồng mình. Nó chỉ cần là chính nó, đủ để ai cũng có thể tìm thấy một phần cuộc đời mình trong đó,” ca sỹ-nhạc sỹ Dương Trường Giang chia sẻ.

Sau 20 năm làm nghề, Dương Trường Giang không còn tìm kiếm sự ồn ào hay những lời hoa mỹ. Thay vào đó, anh nhìn lại hành trình của mình và chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc chân thật nhất. Album “Giang Phố” ra đời từ tinh thần ấy.

Dương Trường Giang để lại dấu ấn với loạt ca khúc nhạc phim phát sóng trên VTV, ghi dấu một màu sắc âm nhạc riêng, chậm rãi và giàu cảm xúc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Album có tên gọi xuất phát từ “nickname” thân thương mà bạn bè vẫn gọi Dương Trường Giang bấy lâu nay. “Giang Phố” vừa là con người, vừa là không gian sống, vừa là tâm thế của một nghệ sỹ đã đi qua đủ nhiều va vấp để không còn cần phải chứng minh mình là ai.

Album được Dương Trường Giang thực hiện trong bốn năm. Đến năm thứ ba, anh quyết định viết lại toàn bộ, từ 12 ca khúc ban đầu thay đổi và hình thành một câu chuyện khác, phản ánh đúng hơn giai đoạn sống, cách nhìn đời và sự nhận diện bản thân ở thời điểm hiện tại.

“Tôi nghĩ âm nhạc phải cụ thể được việc nhạc sỹ đang ở giai đoạn nào, nhìn nhận về cuộc sống thế nào. Tôi muốn âm nhạc có sự kết nối chặt chẽ với đời sống của mình. Đó là góc nhìn của Giang, đó là nhận diện của Giang. Đó là Giang Phố,” Dương Trường Giang chia sẻ.

Vợ chồng nghệ sỹ Lan Hương và Đỗ Kỷ thưởng thức đêm nhạc Dương Trường Giang. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tối 26/1, trong tiết trời Đông Hà Nội, Dương Trường Giang ra mắt album bằng một đêm nhạc nhiều cảm xúc. Anh chia sẻ thẳng thắn về con đường mình chọn: “Tôi đến với cuộc đời này không phải để làm giàu, cũng không phải để làm màu. Việc ra sản phẩm là đích đến, là sự cống hiến cần thiết của người nghệ sỹ. Còn đời sống của âm nhạc đi đến đâu, tôi chọn cách tùy duyên.”

Chính sự bình thản ấy tạo nên sắc thái riêng cho “Giang Phố” - một album không đặt nặng áp lực thành công, mà tập trung vào việc thành thật với chính mình.

Trong album này, Dương Trường Giang có sự kết hợp với nghệ sỹ trumpet Hoành Phạm, Đào Hồng Quân; nghệ sỹ saxophone Quyền Thiện Đắc; nghệ sỹ guitar Huỳnh Phước, Trương Nam Phong…/.

Dương Trường Giang sinh năm 1987 tại Hà Nội, được biết đến là nhạc sỹ đứng sau nhiều ca khúc quen thuộc như “Phố không mùa, Làm cha,” “Đến với nhau,” “Lặng yên,” “Thế thôi,” “Đừng quên nhau,” “Ngày trôi về phía cũ”… Bên cạnh đó, anh còn để lại dấu ấn với loạt ca khúc nhạc phim phát sóng trên VTV, ghi dấu một màu sắc âm nhạc riêng, chậm rãi và giàu cảm xúc.