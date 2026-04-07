Nga nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ thị trường nội địa

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh các sự kiện ở Trung Đông đang mở ra cơ hội tăng doanh thu xuất khẩu cho Nga, nhưng thị trường nội địa vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.

Khai mạc phiên họp chiến lược về phát triển ngành nhiên liệu và năng lượng ngày 7/4, người đứng đầu Chính phủ Nga chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng Trung Đông đang tác động tiêu cực không chỉ đến ngành nhiên liệu và năng lượng toàn cầu mà còn đến nhiều lĩnh vực khác.

Các sự kiện ở Trung Đông đã làm gián đoạn hoạt động hậu cần: các tuyến đường biển truyền thống ngừng hoặc giảm hoạt động, một trong những hành lang vận tải quốc tế quan trọng nhất ở Vịnh Persian đã gần như bị tê liệt hoàn toàn, kết quả là thị trường cùng lúc mất khoảng 10% sản lượng hydrocarbon lỏng (bao gồm dầu thô và các sản phẩm liên quan) toàn cầu. Hệ quả là giá cả tăng cao.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng giá hợp đồng khí đốt và dầu mỏ tăng cao (ở cả châu Âu và châu Á) đã dẫn đến sự mất cân bằng đáng kể trong thương mại năng lượng toàn cầu. Điều này có thể dẫn đến áp lực gia tăng đối với các ngành công nghiệp và sản xuất liên quan, từ đó gây ra áp lực lạm phát.

Thủ tướng Mikhail Mishustin nhận định hậu quả của cuộc xung đột ở Trung Đông vượt xa lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng toàn cầu.

Theo một số ước tính, khoảng 40% xuất khẩu urê toàn cầu, một loại phân bón quan trọng, đã bị đình trệ: giá cả ở một số thị trường đã tăng hơn 50%. Khu vực xung đột cũng chiếm tới một nửa nguồn cung lưu huỳnh toàn cầu - ảnh hưởng đến các ngành luyện kim, sản xuất pin và điện tử.

Nguồn cung heli toàn cầu cũng giảm gần 34% và hậu quả sẽ rơi vào các lĩnh vực máy chụp cắt lớp vi tính trong y tế, sản xuất chất bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Nga yêu cầu chính phủ phải ngăn chặn cú sốc giá từ bên ngoài chuyển sang người tiêu dùng Nga, đảm bảo nguồn cung ổn định và sự cân bằng ổn định trong Liên bang Nga.

Một số cơ chế đã được áp dụng như điều chỉnh giá nhiên liệu và lệnh tạm hoãn điều chỉnh giá, hạn chế tạm thời xuất khẩu xăng và phân bón. Các biện pháp quản lý khác cũng đang được hoàn thiện, người đứng đầu Chính phủ Nga cho biết.

Đối với Nga, Thủ tướng Mikhail Mishustin nhận định tình hình hiện tại mở ra những triển vọng kinh tế mới cho Nga. Đầu tiên, trong thời kỳ bất ổn, thị trường toàn cầu ngày càng hướng về Nga như một nhà cung cấp tài nguyên ổn định. Tài nguyên này không chỉ bao gồm dầu khí, mà cả những tài nguyên hiện đang khan hiếm do cuộc khủng hoảng Trung Đông, hoặc có thể sẽ trở nên khan hiếm trong tương lai gần.

Thứ hai, mức chiết khấu đối với dầu của Nga đang giảm. Thứ ba, Nga có cơ hội tăng xuất khẩu các mặt hàng có thời hạn sử dụng ngắn do xung đột.

Trước đó, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, cho biết nước này đang nhận được rất nhiều đơn cung cấp năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Mới nhất, ngày 6/4, có thông tin cho rằng Sri Lanka dự định bắt đầu nhập khẩu dầu của Nga vào giữa tháng Tư. Theo ông Peskov, phía Nga đang đàm phán liên quan đến vấn đề này./.

