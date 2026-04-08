Các nước châu Âu kêu gọi nhanh chóng kết thúc xung đột ở Trung Đông

Ngày 8/4, các nhà lãnh đạo Pháp, Italy, Đức, Anh, Canada, Đan Mạch, Hà Lan, Tây Ban Nha và Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố chung, hoan nghênh lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi “chấm dứt nhanh chóng và lâu dài” cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tuyên bố chung do Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, ký kết.

Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh “mục tiêu hiện nay là phải đàm phán trong vài ngày tới để chấm dứt xung đột một cách nhanh chóng và lâu dài." Điều này chỉ có thể đạt được thông qua các biện pháp ngoại giao.

Các nước này cũng khuyến khích các bên liên quan sớm đạt được một giải pháp thực chất nhằm bảo vệ dân thường, đảm bảo an ninh khu vực và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên thực thi lệnh ngừng bắn, trong đó bao trùm cả Liban.

Trước đó, phía Israel tuyên bố lực lượng Hezbollah tại Liban không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn.

Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, bày tỏ kỳ vọng động thái này sẽ mở đường cho việc nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố cho rằng thỏa thuận sẽ tạo cơ hội sớm đưa khu vực Trung Đông trở lại ổn định. Seoul cũng đánh giá cao vai trò trung gian của một số quốc gia, đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nhằm đảm bảo tự do hàng hải, trong đó có các tàu liên quan đến Hàn Quốc. Hiện còn 26 tàu liên quan đến Hàn Quốc mắc kẹt tại eo biển Hormuz và chính phủ đang thúc đẩy các biện pháp nhằm sớm bảo đảm hành trình an toàn.

Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ cùng ngày đã phát đi khuyến cáo mới, kêu gọi công dân nước này đang ở Iran nhanh chóng rời đi trong bối cảnh tình hình khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Ấn Độ tại Tehran cho biết khuyến cáo này nối tiếp cảnh báo đưa ra một ngày trước đó, song nhấn mạnh rằng các diễn biến mới đã khiến việc rời khỏi Iran trở nên cấp bách hơn. Cơ quan đại diện ngoại giao kêu gọi công dân phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán và sử dụng các tuyến di chuyển được hướng dẫn.

Đại sứ quán cũng lưu ý mọi hoạt động di chuyển cần được điều phối, đồng thời cảnh báo công dân không tự ý tiếp cận các cửa khẩu biên giới quốc tế nếu chưa có sự tư vấn và hỗ trợ chính thức. Các kênh liên lạc khẩn cấp đã được cung cấp để hỗ trợ những trường hợp cần thiết.

Ấn Độ đưa ra khuyến cáo trên sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu có hiệu lực nhưng hai bên vẫn đưa ra những tuyên bố răn đe lẫn nhau.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine tuyên bố quân đội nước này sẵn sàng nối lại tấn công nếu có lệnh từ Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng đưa ra cảnh báo tương tự nếu Iran vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo ông Hegseth, chiến dịch của Mỹ chống lại Iran đã phá hủy “hoàn toàn” khả năng chế tạo tên lửa hoặc các loại vũ khí tinh vi khác của quốc gia này. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của chiến dịch.

Bộ trưởng Hegseth cũng cảnh báo Iran phải từ bỏ kho uranium được làm giàu cao của họ hoặc Mỹ sẽ có thể tiến hành một chiến dịch không kích tương tự như đợt tấn công hồi tháng 6/2025.

Về phía Iran, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani tuyên bố các lực lượng vũ trang cùng hệ thống tên lửa của nước này vẫn sẵn sàng bảo vệ đất nước. Theo bà, Iran cho rằng “bất kỳ ai khơi mào cuộc xung đột cuối cùng đều là người thua cuộc." Bà đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz “vẫn thuộc trách nhiệm của Iran”./.

Vẫn ghi nhận nhiều vụ nổ sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran Theo hãng tin Mehr, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Lavan của Iran trong ngày 8/4, trong khi nhiều tiếng nổ khác cũng được ghi nhận tại cơ sở này và trên đảo Sirri vào buổi sáng cùng ngày.