Lưu lượng tàu qua Hormuz cao nhất trong nhiều tuần

Lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã tăng lên mức cao nhất kể từ thời điểm vài ngày sau khi bùng phát xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia đạt được thỏa thuận với Tehran về việc đi lại an toàn của tàu thuyền qua hành lang vận tải chiến lược này.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, trong dịp cuối tuần vừa qua đã có 21 tàu di chuyển qua eo biển Hormuz, trong đó có 13 tàu hướng ra biển Arab.

Ngoài các tàu của Iran chiếm đa số còn có một tàu chở dầu thô của Iraq, 8 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Ấn Độ vận hành và tàu của một số nước khác.

Mặc dù lưu lượng hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột là khoảng 135 tàu mỗi ngày, nhưng ngày càng nhiều quốc gia nhận được đảm bảo cho phép tàu thuyền qua lại Hormuz.

Tuần trước, 2 tàu container liên quan đến Trung Quốc và 2 tàu của Nhật Bản đã đi qua eo biển này sau khi nhận được đảm bảo từ Iran.

Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải hẹp nối Vùng Vịnh với thế giới – đã trở thành tâm điểm chú ý khi xung đột đã bước sang tuần thứ 6 và thị trường năng lượng toàn cầu đang bị xáo trộn mạnh do đột ngột gián đoạn nguồn cung.

Trong diễn biến mới nhất, Iran thông báo sẽ đảm bảo an toàn cho tuyến đường biển này trong 2 tuần tới, với điều kiện là sẽ không có thêm các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghch cũng nêu rõ, trong thời gian ngừng bắn, Iran sẽ tiến hành đàm phán với Mỹ về chấm dứt xung đột.

Dự kiến, đàm phán sẽ bắt đầu từ ngày 10/4 tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết thời gian đàm phán có thể được gia hạn nếu hai bên đồng thuận.

Theo trang AGBI chuyên phân tích tình hình kinh tế tại Vùng Vịnh, cuộc xung đột tại Trung Đông đang gây áp lực nghiêm trọng lên mô hình tăng trưởng kinh tế của các quốc gia trong khu vực vốn phụ thuộc vào dầu khí và đang cần đa dạng hóa kinh tế.

Eo biển Hormuz bị phong tỏa đã làm tê liệt hoạt động xuất khẩu năng lượng, khiến GDP của các nước như Qatar và Kuwait có thể sụt giảm 14%, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) giảm 5% và Saudi Arabiagiảm 3%.

Các lĩnh vực phi năng lượng như du lịch, hàng không và tài chính cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt.

Trong khi đó, thị trường bất động sản Dubai của UAE đối mặt nguy cơ giảm giá mạnh, còn hệ thống ngân hàng chịu sức ép từ chi phí vốn tăng và rủi ro tín dụng. Các quốc gia như Bahrain thậm chí có nguy cơ bị hạ bậc tín nhiệm do thiệt hại hạ tầng và gián đoạn xuất khẩu.

Một nghịch lý là giá dầu và khí đốt tăng, nhưng do không thể vận chuyển nên không mang lại lợi ích cho các quốc gia trong khu vực được mệnh danh là "giếng dầu" này.

Chưa thể, các nền kinh tế Vùng Vịnh còn chịu tác động từ nguy cơ suy thoái toàn cầu và việc các đối tác châu Á giảm phụ thuộc vào năng lượng Trung Đông./.

Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua nghị quyết về an ninh eo biển Hormuz Dự thảo nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận nhưng đã bị hai thành viên thường trực là Trung Quốc và Nga phủ quyết, trong khi Colombia và Pakistan bỏ phiếu trắng.