Israel không muốn ngừng bắn, tối hậu thư Hormuz làm gia tăng áp lực lên Iran

Một quan chức cấp cao Israel tiết lộ với kênh truyền hình Channel 12 rằng trong cuộc điện đàm hôm 5/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên đồng ý với một lệnh ngừng bắn với Iran ở giai đoạn hiện tại của cuộc chiến.

Theo nguồn tin, về hình thức, ông Netanyahu gọi điện để chúc mừng ông Trump sau vụ giải cứu một phi công F-15 của Mỹ tại Iran. Tuy nhiên, trên thực tế, cuộc gọi nhằm bày tỏ lo ngại rằng một thỏa thuận ngừng bắn vào lúc này tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể.

Về phần mình, ông Trump cho biết khả năng đạt được một thỏa thuận đình chiến vẫn tồn tại nếu Iran đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ không từ bỏ yêu cầu Tehran phải bàn giao toàn bộ lượng urani đã làm giàu và cam kết không nối lại hoạt động làm giàu trong tương lai.

Channel 12 dẫn lời các quan chức thân cận với ông Trump nhận định rằng dù Tổng thống Mỹ mong muốn đạt được một thỏa thuận, song lập trường hiện tại của Iran khó có thể cho phép một thỏa thuận được ký kết trong tương lai gần.

Trước đó, AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/4 đã gia tăng đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, cảnh báo lực lượng Mỹ có thể phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở nước này trong vòng 4 giờ, đồng thời cho rằng đề xuất ngừng bắn từ các nhà trung gian quốc tế vẫn chưa đủ.

Bước sang tuần thứ 5 của cuộc chiến ở Trung Đông, nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu Iran mở lại Eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải biển quốc tế trước nửa đêm 7/4 (theo giờ GMT - 20h theo giờ miền Đông nước Mỹ), nếu không sẽ phải đối mặt với một đợt ném bom tàn khốc mới.

Tại cuộc họp báo ở Washington, Tổng thống Mỹ một lần nữa đưa ra những lời lẽ cứng rắn. Ông Trump tuyên bố: "Với sức mạnh quân sự của mình, chúng tôi có một kế hoạch mà theo đó mọi cây cầu ở Iran sẽ bị tàn phá vào 12 giờ đêm mai, mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy, phát nổ và không bao giờ có thể sử dụng lại được nữa. Sự phá hủy hoàn toàn này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 4 giờ - nếu chúng tôi muốn."

Ông Trump trước đó thừa nhận kế hoạch ngừng bắn là một "đề xuất có ý nghĩa," nhưng khẳng định nó chưa đủ tốt.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời các quan chức cho biết Tehran cũng "đã bác bỏ lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt dứt điểm cuộc xung đột."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định Tehran đã hoàn tất các yêu cầu của mình liên quan tới đề xuất chấm dứt xung đột, song sẽ chỉ công bố khi thích hợp.

Ông Baghaei cho hay Mỹ đã đưa ra kế hoạch gồm 15 điểm thông qua Pakistan và một số quốc gia trung gian, song cho rằng các đề xuất này là “rất tham vọng, bất thường và phi lý.”

Ông nhấn mạnh Iran có khuôn khổ riêng, được xây dựng dựa trên lợi ích và cân nhắc của nước này, đồng thời bác bỏ quan điểm rằng việc trao đổi với các bên trung gian là dấu hiệu yếu thế./.

