Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Israel phá hoại các sáng kiến hòa bình

Ngày 6/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Israel phá hoại mọi nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời khẳng định Ankara sẽ tiếp tục theo đuổi bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất, để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn.

Sau cuộc họp nội các hàng tuần tại Istanbul, ông Erdogan tuyên bố “Chính phủ Israel đã tiếp tục phá hoại mọi sáng kiến nhằm chấm dứt chiến tranh.”

Ông nhấn mạnh, "nếu có dù chỉ một cơ hội nhỏ nhất để dập tắt tiếng vũ khí và mở ra không gian cho các cuộc đàm phán, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để nắm bắt nó."

Trong khi đó, cùng ngày 6/4, quân đội Israel cho biết đã thực hiện các cuộc không kích trong đêm nhằm vào 3 sân bay ở Tehran, với mục tiêu là các máy bay và trực thăng của Iran.

Quân đội Israel nêu rõ, hàng chục máy bay tiêm kích của nước này đã tấn công các máy bay và cơ sở hạ tầng quân sự khác tại sân bay Bahram, sân bay Mehrabad và sân bay Azmayesh ở Tehran.

Phía Israel cáo buộc, sân bay Mehrabad - nơi từng bị tấn công nhiều lần trong cuộc chiến hiện đang diễn ra - là một trung tâm được Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng để chuyển tiền và vũ khí cho các nhóm đồng minh trong khu vực.

Quân đội Israel nhấn mạnh, các cuộc không kích nói trên là một phần trong nỗ lực nhằm "làm suy yếu Không quân Iran và lực lượng không quân của IRGC tại các sân bay ở Tehran"./.

