Iran bác bỏ đề xuất của Mỹ, xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang

Ngày 6/4, hãng thông tấn IRNA đưa tin Iran đã bác bỏ đề xuất tạm dừng cuộc chiến với Mỹ và Israel, bất chấp lời đe dọa gay gắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ phá hủy các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Tehran.

Bản tin của IRNA cho hay: "Iran đã chuyển câu trả lời cho Pakistan đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh," song không tiết lộ nội dung chi tiết của lời đề nghị.

IRNA nêu rõ: "Trong phản hồi này - được trình bày thành 10 điểm - Iran... đã bác bỏ lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh sự cần thiết của việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột này."

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố Tehran đã hoàn tất các yêu cầu của mình liên quan tới đề xuất chấm dứt xung đột, song sẽ chỉ công bố khi thích hợp.

Theo hãng thông tấn IRNA, ông Baghaei cho hay Mỹ đã đưa ra kế hoạch gồm 15 điểm thông qua Pakistan và một số quốc gia trung gian, đồng thời cho rằng các đề xuất này là “rất tham vọng, bất thường và phi lý.”

Ông nhấn mạnh Iran có khuôn khổ riêng, được xây dựng dựa trên lợi ích và cân nhắc của nước này, đồng thời bác bỏ quan điểm rằng việc trao đổi với các bên trung gian là dấu hiệu yếu thế.

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran khẳng định: “Việc Iran nhanh chóng và thẳng thắn đưa ra quan điểm không nên bị coi là sự đầu hàng," lưu ý Tehran sẽ thông tin khi cần thiết.

Trong khi đó, giao tranh tại Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang. Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng ở Iran.

RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Khoa học, Nghiên cứu và Công nghệ Iran Hossein Simaei Sarraf cho biết Mỹ và Israel đã tấn công 30 trường đại học trên khắp Iran kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2.

Theo quan chức này, các cơ sở giáo dục và nghiên cứu, bao gồm phòng thí nghiệm, lớp học và ký túc xá sinh viên, đã bị ảnh hưởng./.

Thêm một cơ sở hóa dầu của Iran bị nhắm mục tiêu Chính quyền thành phố Shiraz cho biết một cuộc tấn công khác đã nhắm mục tiêu vào một khu phức hợp hóa dầu gần thành phố này chỉ vài giờ sau khi khu phức hợp hóa dầu Nam Pars ở Asaluyeh bị tấn công.