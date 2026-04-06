Thêm một cơ sở hóa dầu của Iran bị nhắm mục tiêu

Chỉ vài giờ sau khi khu phức hợp hóa dầu Nam Pars ở Asaluyeh, miền Nam Iran bị tấn công, chính quyền thành phố Shiraz (thủ phủ tỉnh Fars, Tây Nam Iran) cho biết một cuộc tấn công khác đã nhắm mục tiêu vào một khu phức hợp hóa dầu gần thành phố này.

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn thông báo cho biết một đám cháy đã bùng phát trong vụ tấn công vào khu phức hợp hóa dầu ở Marvdasht song đã được khống chế. Ngoài ra, giới chức đánh giá vụ tấn công chỉ gây "thiệt hại nhỏ" tại khu phức hợp này.

Các vụ tấn công trên tiếp tục đẩy xung đột tại Trung Đông bước vào một giai đoạn nguy hiểm mới, trong đó không chỉ các mục tiêu quân sự mà cả cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu cũng trở thành chiến trường.

Trước đó cùng ngày, Tehran tuyên bố nếu các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự tiếp diễn, nước Cộng hoà Hồi giáo sẽ tiến hành các giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch tấn công, trả đũa mạnh hơn trên diện rộng.

Phản ứng trước tình hình trên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cùng ngày lên án việc tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là các cơ sở năng lượng, trong thời chiến là "bất hợp pháp và không thể chấp nhận được."

Ông cũng nhấn mạnh "giải pháp ngoại giao mới giải quyết được tận gốc nguyên nhân" của cuộc chiến.

Ông Costa đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran nếu nước Cộng hòa Hồi giáo không mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, trong một bài đăng trên X ngày 6/4, ông Rafael Grossi, giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng cảnh báo các cuộc tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran "phải dừng lại" khi cho biết một cuộc tấn công gần đây đã xảy ra chỉ cách phạm vi nhà máy 75 mét.

Theo người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, các cuộc tấn công gần nhà máy đang hoạt động "có thể gây ra tai nạn phóng xạ nghiêm trọng với những hậu quả có hại cho người dân và môi trường ở Iran và các khu vực khác."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm leo thang và thiết lập hòa bình liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông đang "tiếp diễn."

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tahir Andrabi từ chối bình luận về các báo cáo truyền thông rằng Islamabad đã đề xuất một khuôn khổ để giúp chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra liên quan đến Mỹ, Israel và Iran.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan Mohammad Ishaq Dar, khẳng định sự ủng hộ với nỗ lực trung gian của Pakistan liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giảm leo thang và nhu cầu đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ông Motegi cũng cho biết Nhật Bản mong muốn phối hợp chặt chẽ với Pakistan để bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz. Hai bên đã nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ và phối hợp trong nhiệm vụ này./.

Xung đột tại Trung Đông: Nổ tại khu phức hợp khí đốt lớn nhất của Iran Theo hãng thông tấn Fars, các vụ nổ được báo cáo xảy ra tại khu phức hợp hóa dầu Nam Pars ở Asaluyeh, miền Nam Iran. Hiện tình hình đã được kiểm soát và giới chức đang đánh giá mức độ thiệt hại.