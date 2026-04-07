Mỹ ấn định thời điểm Iran mở cửa eo biển Hormuz để tránh thảm họa "bị tiêu diệt"

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/4 đã tổ chức một cuộc họp báo ở Nhà Trắng để “tôn vinh” thành công của chiến dịch giải cứu phi công lái tiêm kích F-15E bị bắn hạ tại Iran mà theo lời ông là một trong những chiến dịch tìm kiếm trong chiến đấu quy mô nhất, phức tạp nhất và cam go nhất chưa từng được quân đội Mỹ thực hiện trước đây.

Tháp tùng Tổng thống Trump tại bục phát biểu trong phòng họp báo Nhà Trắng là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Đại tướng Dan Caine, và Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe.

Đặc phái viên Steve Witkoff cùng con trai của ông Trump là Eric Trump theo dõi sự kiện từ phía bên hông căn phòng.

Tổng thống Trump mô tả chi tiết về nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu đầy kịch tính nhằm giải thoát hai phi công đang bị mắc kẹt tại Iran.

Theo ông, quân đội Mỹ đã đổ bộ xuống khu vực mục tiêu đúng ngay tại hiện trường thực tế, giao chiến, giải cứu phi công, tiêu diệt mọi mối đe dọa và rút khỏi lãnh thổ Iran mà không phải chịu bất kỳ tổn thất nào về nhân sự.

Phi công điều khiển hệ thống vũ khí trên chiếc F-15 bị bắn rơi đã lẩn tránh sự truy bắt trên mặt đất tại Iran trong gần 48 giờ.

Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết cơ quan này đã triển khai một "chiến dịch nghi binh" nhằm đánh lừa phía Iran tin rằng viên phi công đang ở một địa điểm khác. Phi công này bị bắn rơi vào 3/4 và được giải cứu thành công vào sáng 5/4.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cho biết thêm rằng nhiệm vụ giải cứu phi công đầu tiên 2 giờ sau khi máy bay bị bắn hạ là một hành động táo bạo xuyên thẳng vào trung tâm giữa ban ngày.

Theo Tổng thống Trump, hơn 170 máy bay quân sự của Mỹ đã được huy động để giải cứu phi hành đoàn chiếc máy bay chiến đấu bị bắn hạ tại Iran, trong đó 21 máy bay được sử dụng trong nhiệm vụ giải cứu phi công đầu tiên và 155 chiếc khác được huy động cho nhiệm vụ giải cứu thứ hai.

Ông nói thêm rằng 2 máy bay vận tải đã bị sa lầy trong cát và buộc phải bị phá hủy bằng thuốc nổ.

Trong cuộc họp báo Tổng thống Trump đã đe dọa “toàn bộ đất nước" Iran sẽ bị “tiêu diệt” chỉ trong một đêm và “đêm đó có thể là ngay ngày mai,” đồng thời cảnh báo Tehran rằng họ phải đạt được một thỏa thuận trước tối 7/4, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Ông Trump ấn định 8 giờ tối 7/4 (theo giờ miền Đông nước Mỹ) là hạn chót để Iran mở cửa trở lại Eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải gánh chịu sự tàn phá trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng của mình.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo rằng đợt không kích quy mô lớn nhất kể từ ngày đầu tiên của chiến dịch chống lại Iran sẽ diễn ra vào 6/4, đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào 7/4 thậm chí sẽ còn dữ dội hơn.

Giá dầu thô của Mỹ đã vọt từ mức 112 USD lên khoảng 114 USD mỗi thùng chỉ trong khoảng thời gian kể từ khi ông Trump bắt đầu cuộc họp báo. Giá dầu thô Brent quốc tế cũng tăng theo, mặc dù mức tăng có phần khiêm tốn hơn.

Các chỉ số chứng khoán Dow, Nasdaq và S&P 500 cũng đánh mất đà tăng trước đó và quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 6/4./.

