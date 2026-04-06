IRGC tuyên bố chuẩn bị thiết lập trật tự mới ở eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đang hoàn tất các kế hoạch nhằm áp đặt điều kiện hoạt động mới tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này gần như bị phong tỏa kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát.



Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 6/4, lực lượng hải quân IRGC nêu rõ đang “hoàn tất công tác chuẩn bị tác chiến” để thực thi kế hoạch do chính quyền Iran đề ra về một “trật tự mới” tại khu vực Vịnh Ba Tư.

IRGC đồng thời cảnh báo các điều kiện tại eo biển Hormuz “sẽ không bao giờ trở lại như trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.”



Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lặp lại đe dọa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran, bao gồm nhà máy điện và cầu đường, nếu tuyến vận tải quan trọng này không được mở lại hoàn toàn.



Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, Iran chỉ cho phép một số ít tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, gây gián đoạn nghiêm trọng khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Tình trạng này đã khiến thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và giá cả tăng cao.



Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, hãng thông tấn nhà nước Oman cho biết Iran và Oman đã tiến hành các cuộc thảo luận việc nới lỏng hoạt động qua lại tại eo biển, dù trên thực tế tuyến đường này vẫn gần như bị đóng cửa do xung đột.

Bên cạnh đó, các nghị sỹ Iran gần đây cũng đề xuất áp dụng phí và thuế đối với tàu thuyền đi qua khu vực này.



Trong một diễn biến liên quan, một công ty vận tải biển của Nhật Bản cho biết tàu chở khí hóa lỏng (LPG) mang cờ Ấn Độ, thuộc sở hữu công ty con của hãng, đã đi qua eo biển Hormuz an toàn và đang trên hành trình tới Nam Á.

Người phát ngôn của Mitsui O.S.K. Lines xác nhận tàu Green Asha đã hoàn tất hành trình qua eo biển, với toàn bộ thủy thủ đoàn và hàng hóa đều an toàn.

Đây là tàu thứ 3 có liên quan đến Nhật Bản vượt qua eo biển kể từ khi xung đột nổ ra.



Theo các nguồn tin vận tải biển, số ít tàu có thể đi qua eo biển Hormuz trong thời gian qua đều phải sử dụng tuyến đường do Iran phê duyệt, chạy qua vùng biển gần đảo Larak - tuyến được giới chuyên môn gọi là “trạm thu phí Tehran”./.

