Truyền thông Mỹ hé lộ đề xuất ngừng bắn 45 ngày

Theo trang web tin tức của Axios Mỹ, các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Iran và các nước khu vực đóng vai trò trung gian đang hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng 45 ngày và có thể đặt nền tảng dẫn đến “chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột” hiện nay.

Axios dẫn các nguồn tin Mỹ, Israel và khu vực ngày 5/4 cho biết thỏa thuận dự kiến gồm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu là ngừng bắn 45 ngày và trong thời gian này các bên sẽ đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột hiện nay. Giai đoạn hai tập trung hoàn tất thỏa thuận chính thức chấm dứt xung đột.

Theo Axios, thời gian ngừng bắn có thể được kéo dài nếu các cuộc đàm phán cần thêm thời gian. Việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và giải quyết vấn đề urani được làm giàu với độ tinh khiết cao của Iran sẽ chỉ được quyết định trong thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, diễn biến thực địa vẫn căng thẳng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6/4 thông báo đã tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của chính quyền Iran đặt tại thủ đô Tehran.

Trên nền tảng tin nhắn Telegram, IDF nêu rõ quân đội Israel đã hoàn tất các đợt tấn công vào các mục tiêu của chính quyền Iran. Ngoài ra, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, ít nhất 13 người dân nước này thiệt mạng vào sáng 6/4 sau khi một tòa nhà dân cư ở thành phố Eslamshahr, phía Nam thủ đô Tehran, bị không kích.

Nguyên nhân tấn công chưa được xác định. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tuyên bố cứng rắn nếu eo biển Hormuz không được mở lại theo thời hạn mà ông đặt ra./.

Mỹ đang tiến hành đàm phán sâu rộng với Iran để đạt thỏa thuận ngừng bắn Tổng thống Trump thông báo chính quyền Mỹ đang duy trì liên lạc với Iran qua nhiều kênh, do Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner dẫn dắt.