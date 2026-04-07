Iran tuyên bố đáp trả vượt phạm vi khu vực nếu Mỹ vượt “lằn ranh đỏ”

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 7/4 tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi đáp trả vượt ra ngoài Trung Đông và tấn công hạ tầng năng lượng nếu Mỹ vượt qua “lằn ranh đỏ,” trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Theo tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran, IRGC khẳng định nếu “quân đội Mỹ vượt lằn ranh đỏ,” phản ứng của Tehran sẽ “không chỉ giới hạn trong khu vực.”

Lực lượng này cũng cảnh báo sẽ nhắm vào các cơ sở hạ tầng nhằm “tước bỏ nguồn dầu và khí đốt của Mỹ và các đồng minh trong nhiều năm."

IRGC đồng thời nhấn mạnh các nước đối tác của Mỹ trong khu vực cũng có thể trở thành mục tiêu, cho rằng Iran trước đây đã “kiềm chế đáng kể,” song hiện “mọi hạn chế trong lựa chọn mục tiêu đáp trả đã được dỡ bỏ."

Đây là lời đáp trả của Tehran trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz là 20h ngày 7/4 (theo giờ miền Đông, tức sáng 8/4 theo giờ Việt Nam), đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện hành động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran, bao gồm nhà máy điện và cầu đường.

Trước đó, Tehran đã bác đề xuất ngừng bắn 45 ngày do các nước trung gian đưa ra, đồng thời bày tỏ mong muốn đạt được một giải pháp chấm dứt xung đột mang tính bền vững và lâu dài.

Đề xuất này nằm trong thỏa thuận ngừng bắn từng giai đoạn do Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy. Về phía Mỹ, ngày 6/4, Tổng thống Trump đánh giá đây là một "bước tiến rất quan trọng" nhưng "chưa đủ tốt" để ông ký phê chuẩn.

Cùng ngày, Qatar cảnh báo Trung Đông đang tiến gần tới ngưỡng leo thang “không thể kiểm soát,” trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đặt thời hạn chót yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar kêu gọi các bên khẩn trương tìm giải pháp chấm dứt xung đột trước khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trên thực địa, căng thẳng tiếp tục leo thang khi các cuộc tấn công mở rộng vào các mục tiêu năng lượng chiến lược.

Một cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng một cầu đường sắt tại thành phố Kashan (miền Trung Iran), khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel cảnh báo người dân Iran tránh xa các tuyến đường sắt.

Trong khi đó, theo truyền thông Iran ngày 7/4 đưa tin, nhiều vụ nổ đã xảy ra trên đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của nước này ngoài khơi Vịnh Persian.

Giới quan sát nhận định việc các bên đồng thời nhắm vào các mục tiêu năng lượng then chốt cho thấy xung đột đang chuyển sang giai đoạn tấn công trực tiếp vào “trụ cột kinh tế,” làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đặc biệt khi eo biển Hormuz vẫn chưa được khai thông./.

