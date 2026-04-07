Các nước hối thúc Iran đàm phán trước hạn chót của Tổng thống Mỹ

Ngày 7/4, giới chức ngoại giao các nước đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình trước thời hạn chót vào "tối thứ Ba" (theo giờ Mỹ) đã được Tổng thống Donald Trump đưa ra cho Iran về việc mở lại eo biển Hormuz cho tàu thuyền qua lại, nếu không muốn đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh sự cần thiết của việc "tiếp tục đối thoại" để kiềm chế leo thang quân sự trong khu vực.

Trong các cuộc điện đàm riêng biệt với Ngoại trưởng Đức và Canada, ông Abdelatty đã thảo luận về "các ý tưởng được đề xuất" nhằm đạt được một giai đoạn hạ nhiệt. Các cuộc điện đàm nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì con đường ngoại giao và đối thoại để kiềm chế tình hình nguy hiểm.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh xung đột leo thang không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và kêu gọi tất cả các bên đóng vai trò xây dựng trong việc xoa dịu tình hình Iran cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Trước đó, Liên hợp quốc cho biết đã cảnh báo Mỹ rằng việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự là hành động bị cấm theo luật quốc tế. Tuyên bố nêu rõ: “Ngay cả khi cơ sở hạ tầng dân sự cụ thể được coi là mục tiêu quân sự, hành động tấn công vẫn sẽ bị cấm nếu gây ra thiệt hại dân sự quá mức ngoài ý muốn” và có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Kuwait, Mohammad Toutounji, kêu gọi các quốc gia Vùng Vịnh "sử dụng tất cả các khả năng ngoại giao và chính trị" để ngăn chặn "thảm kịch" có thể xảy ra khi hạn chót đang đến gần.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày, Đại sứ Iran tại Pakistan, Amiri Moghadam, nhận định "những nỗ lực trung gian tích cực và hiệu quả nhằm chấm dứt chiến tranh đang tiến đến giai đoạn quan trọng và nhạy cảm."

Theo cảnh báo mới nhất của Tổng thống Trump, thời hạn chót để đạt thỏa thuận với Iran là vào 20 giờ ngày 7/4 (theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức sáng 8/4 theo giờ Việt Nam).

Giới quan sát hy vọng Washington sẽ có thể tiếp tục kéo dài thời hạn chót cho việc mở lại eo biển Hormuz, sau khi đã có nhiều lần điều chỉnh trước đó từ các mốc “trong ngày 6/4,” "đến 20 giờ cùng ngày," rồi “trước” và “trong ngày 7/4.”

Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này Seyed Abbas Araghchi ngày 6/4 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani để thảo luận về tác động của cuộc xung đột đang diễn ra đối với quan hệ song phương và các diễn biến trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết ông Araghchi đã nhấn mạnh những nỗ lực của Iran trong việc duy trì quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực, bao gồm cả Qatar, đồng thời cho rằng căng thẳng hiện nay là do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, trong đó có việc sử dụng các căn cứ trong khu vực để tấn công Iran.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran tiếp tục kêu gọi các nước láng giềng ngăn chặn việc cho phép bên ngoài sử dụng lãnh thổ cho các hoạt động quân sự và kêu gọi hòa bình cũng như an ninh tập thể.

Về phía Bộ Ngoại giao Qatar, cơ quan này cho biết Thủ tướng Al-Thani phản đối các cuộc tấn công nhằm vào Qatar và các nước khác trong khu vực, đồng thời lên án việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của bất kỳ bên nào. Ông kêu gọi một "giải pháp ngoại giao toàn diện và lâu dài" để chấm dứt chiến tranh./.

