Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng trần, VN-Index vượt mốc 1.670 điểm

VN-Index vượt mốc 1.670 điểm trong phiên 27/3 nhờ lực mua áp đảo, nhiều cổ phiếu bất động sản tăng trần, thanh khoản thị trường cải thiện, sắc xanh phủ khắp các nhóm ngành.

Theo đó, phiên giao dịch 27/3, VN-Index tăng 28,17 điểm, đạt 1.672,8 điểm; HNX-Index tăng 4,15 điểm, lên 252,36 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 596 mã tăng, 259 mã giảm; trong rổ VN30, 27 mã tăng, 2 mã giảm.

VIC, GVR, CTG, VHM đóng góp 9,5 điểm cho VN-Index, trong khi MCH, STB, PGV, HVN tác động tiêu cực nhưng không đáng kể.

Thanh khoản cải thiện với hơn 814 triệu cổ phiếu khớp lệnh trên HOSE, giá trị hơn 20,2 nghìn tỷ đồng; HNX đạt hơn 98,2 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1,7 nghìn tỷ đồng.

VN-Index duy trì đà tăng nhờ lực mua mạnh trong phiên chiều, bất chấp áp lực bán xuất hiện trở lại.

HNX-Index được hỗ trợ bởi các mã SHS tăng 7,55%, KSV tăng 3,24%, IDC tăng 3,63%, MBS tăng 3,46%.

Ngành nguyên vật liệu dẫn đầu mức tăng 2,58%, nổi bật HPG tăng 2,32%, DHC tăng 2,16%, GVR tăng 7%, NTP tăng 1,46%, MSR tăng 3,27%.

Ngành năng lượng và công nghệ thông tin cùng tăng 2,27%, với các mã tiêu biểu BSR tăng 1,28%, PVS tăng 1,9%, PLX tăng 5,89%, FPT tăng 2,56%, ELC tăng 2,8%, DLG tăng 2,92%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản bùng nổ với nhiều mã tăng trần như PDR, DIG, KBC, HDC, CRE; các mã DXG tăng 5,42%, NLG tăng 3,35%, TCH tăng 5,03%, IDC tăng 3,63%.

Khối ngoại bán ròng hơn 148 tỷ đồng trên HOSE, tập trung STB 270,41 tỷ đồng, DGC 110,8 tỷ đồng, FPT 84,45 tỷ đồng, NVL 74,33 tỷ đồng; đồng thời mua ròng hơn 51 tỷ đồng trên HNX, chủ yếu IDC 46,21 tỷ đồng, PVS 30,32 tỷ đồng, SHS 10,92 tỷ đồng, MBS 4 tỷ đồng.

Phiên giao dịch 27/3 phản ánh tâm lý tích cực trên thị trường với lực mua áp đảo, VN-Index vượt 1.670 điểm và nhiều nhóm ngành dẫn dắt như bất động sản, nguyên vật liệu, năng lượng và công nghệ thông tin cùng tăng mạnh.

Thanh khoản cải thiện cho thấy sự sôi động của dòng tiền, đồng thời mức tăng của các cổ phiếu trụ cột giúp thị trường duy trì sắc xanh toàn diện./.

