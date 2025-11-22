Đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh-Copenhagen mở cầu nối mới giữa Việt Nam-Đan Mạch

Đường bay thẳng trực tiếp Copenhagen-Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những bước đi quan trọng của Vietnam Airline (VNA) trong việc hoàn thiện mạng lưới bay tại châu Âu. Không chỉ là cầu nối hàng không mới giữa Đông Nam Á và Bắc Âu, Copenhagen còn là cửa ngõ quan trọng để kết nối kinh tế, văn hóa, chính trị giữa Việt Nam và các nước ở Bắc Âu nói chung.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Copenhagen, đây là nhận định chung của các chuyên gia, doanh nghiệp hai nước đưa ra trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam-châu Âu, do Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam-Vietnam Airlines phối hợp cùng đại diện các công ty lữ hành Việt Nam và các đối tác Đan Mạch tổ chức và Chương trình giới thiệu: “Việt Nam - mỗi khoảnh khắc là một khám phá” do Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch chủ trì.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh phát biểu tại Chương trình Xúc tiến du lịch và phát triển thị trường Bắc Âu. ( Ảnh: Phương Hoa/Vietnam+)

Phát biểu nhân sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho biết Việt Nam đang vươn lên như một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 17 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, là một minh chứng rõ ràng cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với du khách quốc tế.

Trong bối cảnh đó, đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Copenhagen mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó không chỉ là một tuyến hàng không, mà là cây cầu của tình hữu nghị, của cơ hội và của sự thịnh vượng chung.

Đường bay đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, giúp việc đi lại thuận tiện hơn, đồng thời mở ra những triển vọng mới về thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist khẳng định việc mở đường bay thẳng trực tiếp Thành phố Hồ Chí Minh-Copenhagen là cơ hội quan trọng để Saigontourist mở rộng nguồn khách hai chiều, thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và văn hóa giữa Việt Nam và Đan Mạch nói riêng, Bắc Âu nói chung.

Trong chiến lược giai đoạn 2025-2030, Saigontourist xác định Bắc Âu là thị trường mục tiêu trọng điểm. Trong thời gian tới, Saigontourist sẽ phối hợp cùng Vietnam Airlines và các đối tác triển khai các chương trình xúc tiến du lịch song phương Việt Nam-Đan Mạch, quảng bá văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm du lịch bền vững của hai quốc gia.

Chương trình "Việt Nam - Mỗi khoảnh khắc là một khám phá mới" giới thiệu Việt Nam đất nước con người tại Đại sứ quán Việt Nam ở Copenhagen. (Ảnh: Phương Hoa/Vietnam+)

Trả lời phỏng vấn tại Copenhagen, ông Ole Linnet Juul, Trưởng cố vấn cao cấp của Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch, đại diện cho gần 20.000 doanh nghiệp tại quốc gia Bắc Âu, bày tỏ vui mừng trước việc khai trương đường bay thẳng Copenhagen-Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng chặng bay mới sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho cả hai nước, đặc biệt với các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh ở hai bên.

Theo ông Juul, Đan Mạch có mối quan hệ lâu dài và đặc biệt với Việt Nam. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập từ rất sớm, vào năm 1971. Hiện nay, hoạt động kinh doanh song phương đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ. Đan Mạch nằm trong nhóm những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy Đan Mạch đứng trong danh sách 20 quốc gia hàng đầu trong số 156 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Ông Juul rất vui mừng trước việc VNA mở đường bay mới, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển quan hệ hai nước. Ông khẳng định: “Việc lập đường bay mới cũng thể hiện rõ sự cởi mở của Việt Nam với thế giới."

Đến nay, VNA đã mở đường bay trực tiếp tới 6 nước châu Âu, bên cạnh các điểm đến khác trên toàn cầu. Việt Nam đang trở thành trung tâm mới ở châu Á cho các doanh nghiệp ở Đan Mạch nói riêng và châu Âu nói chung, cho thấy Việt Nam đang tận dụng tốt Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA), nhất là khi so sánh với nhiều nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Nhà báo Jesper Skeel, quản lý truyền thông, đồng Chủ bút Copenhagen Post, tờ báo tiếng Anh lớn nhất của Đan Mạch bày tỏ: “Tôi thực sự rất thích trải nghiệm Việt Nam và đi du lịch khắp quốc gia Đông Nam Á này. Tôi từng đến Việt Nam và thấy đất nước các bạn có nhiều điều thú vị để khám phá, vì vậy, tôi cho rằng việc mở đường bay thẳng trực tiếp Việt Nam-Đan Mạch không chỉ đem lại sự tiện lợi cho người dân hai nước mà còn thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh doanh cũng như du lịch hai chiều. Chính điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả nền kinh tế Đan Mạch và Việt Nam.”

Ông chia sẻ trong một thế giới thay đổi ngày càng nhanh, các nền văn hóa cần truyền cảm hứng cho nhau và bày tỏ hy vọng ngày càng có nhiều những kết nối kiểu như thế này để người dân giữa các nước được hưởng lợi./.

