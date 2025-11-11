Dự trữ vàng của Nga lên mức cao nhất trong lịch sử hiện đại

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga, tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối của Nga đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1995, còn giá trị của nó đã tăng lên gần 300 tỷ USD.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tính đến ngày 1/11, dự trữ ngoại hối của nước này đã tăng 1,7% lên 725,8 tỷ USD, so với mức 713,3 tỷ USD vào đầu tháng 10. Ngoài vàng, dự trữ ngoại hối còn bao gồm ngoại tệ và các tài sản khác.

Đầu tư của Ngân hàng Trung ương Nga vào vàng đã tăng lên 299,8 tỷ USD, tăng 6,2% so với tháng 10. Nhờ đó, tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đạt 41,3%, mức cao nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và tiếp tục tăng trong tháng thứ ba liên tiếp.

Kể từ năm 2022, tỷ trọng vàng trong dự trữ vàng và ngoại hối của Nga đã tăng đáng kể. Tỷ lệ này đạt 20,9% vào ngày 1/2/2022, nhưng đã tăng lên 39,6% vào ngày 1/10/2025.

Tỷ lệ vàng cao nhất trong dự trữ của Nga là 56,9% vào ngày 1/1/1993, trong khi mức thấp nhất chỉ 2,1% được ghi nhận vào tháng 6/2007.

Tuy nhiên, năm 1995, vàng chiếm 43,9% dự trữ ngoại hối nhưng giá trị của nó chỉ đạt 5,5 tỷ USD.

Các nhà phân tích của Ngân hàng Bank of America dự đoán giá vàng có thể tăng lên 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs cũng đưa ra dự báo tương tự, cho thấy giá vàng có thể tăng lên 4.900 USD/ounce vào tháng 12/2026.

Tính đến 8h21 tối giờ Moskva ngày 10/11, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức 4.103 USD/ounce (tăng 2,59%), trong khi giá vàng giao tháng 12 đang giao dịch ở mức 4.104 USD/ounce (tăng 2,37%), theo dữ liệu giao dịch trên CME./.

