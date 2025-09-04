Thế giới

Nga phản đối binh sỹ nước ngoài tại Ukraine dưới mọi hình thức

Nga khẳng định sẽ không cân nhắc đến việc triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine “dưới bất kỳ hình thức nào,” ngay trước thềm hội nghị ở Paris giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
AFP đưa tin Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/9 khẳng định sẽ không cân nhắc đến việc triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine “dưới bất kỳ hình thức nào,” ngay trước thềm hội nghị tại Paris giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova tuyên bố: “Nga sẽ không thảo luận về sự can thiệp từ bên ngoài tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức hay khuôn khổ nào, vì đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận và làm suy yếu mọi thể thức an ninh."

Trước đó, ngày 3/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Ukraine và các đồng minh phương Tây đang bác bỏ mọi khả năng thỏa hiệp nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang trong khu vực.

Bà Zakharova cũng tiết lộ Nga và Mỹ đang trong quá trình phối hợp để chuẩn bị cho vòng đàm phán song phương tiếp theo, cho thấy những nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa hai cường quốc./.

