AFP đưa tin Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/9 khẳng định sẽ không cân nhắc đến việc triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine “dưới bất kỳ hình thức nào,” ngay trước thềm hội nghị tại Paris giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova tuyên bố: “Nga sẽ không thảo luận về sự can thiệp từ bên ngoài tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức hay khuôn khổ nào, vì đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận và làm suy yếu mọi thể thức an ninh."

Trước đó, ngày 3/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Ukraine và các đồng minh phương Tây đang bác bỏ mọi khả năng thỏa hiệp nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang trong khu vực.

Bà Zakharova cũng tiết lộ Nga và Mỹ đang trong quá trình phối hợp để chuẩn bị cho vòng đàm phán song phương tiếp theo, cho thấy những nỗ lực ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa hai cường quốc./.

Tổng thống Nga sẵn sàng nâng cấp nhóm đàm phán với Ukraine Tổng thống Nga Vladimir Putin không tiết lộ danh tính cụ thể của người có thể đại diện đàm phán với Ukraine, song cho biết đó có thể là cấp chính trị “thực sự cao."