Tổng thống Nga sẵn sàng nâng cấp nhóm đàm phán với Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng nâng cấp phái đoàn tại các cuộc đàm phán với Ukraine.

Phát biểu với các nhà báo sau chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin khẳng định: "Nếu cần phải làm điều gì đó theo hướng nâng cấp, đưa lên tầm chính trị, chúng tôi sẵn sàng.”

Nguyên thủ nước Nga không tiết lộ danh tính cụ thể của người có thể đại diện đàm phán, song cho biết đó có thể là cấp chính trị “thực sự cao." Ông nhấn mạnh rằng "kết quả mới là quan trọng."

Tổng thống Putin khẳng định ông hài lòng với công việc của Vladimir Medinsky với tư cách là trưởng đoàn đàm phán Nga tại các cuộc đàm phán với Ukraine, gọi ông Medinsky là ví dụ điển hình về “sự kiềm chế và cách tiếp cận chuyên nghiệp.”

Tổng thống Putin cũng đưa ra đánh giá một cách lạc quan thận trọng khi cho rằng có “tia sáng cuối đường hầm” liên quan cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, song đánh giá cần chờ xem diễn biến tiếp theo.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng nếu không đạt thỏa thuận, Moskva sẽ giải quyết bằng biện pháp quân sự.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã nêu danh sách một số nước - nơi Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Nga.

Trên trang X, ông Sybiha viết rằng hiện đã có ít nhất 7 nước (gồm Áo, Tòa thánh Vatican, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và ba quốc gia vùng Vịnh) sẵn sàng đăng cai tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Ukraine và Nga cho nỗ lực chấm dứt chiến tranh.

Ngoại trưởng Sybiha nói thêm rằng đây là những đề xuất nghiêm túc và Tổng thống Zelensky sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy bất kỳ lúc nào.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày 3/9 cho biết ông sẽ thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine trong “vài ngày tới” sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga vừa qua ở Alaska.

Một quan chức Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Trump dự kiến trong ngày 4/9 (theo giờ Mỹ) sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Phủ tổng thống Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cùng một số nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm ông Zelensky, sẽ điện đàm với Tổng thống Trump trong chiều 4/9.

Cuộc điện đàm này được thực hiện sau một hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, do Pháp tổ chức, với sự tham gia của đại diện khoảng 30 nước để thảo luận về nỗ lực hỗ trợ an ninh cho Ukraine một khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Macron ngày 3/9 cho biết công tác chuẩn bị cho việc đảm bảo an ninh cho Ukraine đã hoàn tất và châu Âu đã sẵn sàng đảm bảo an ninh ngay khi thỏa thuận hòa bình được ký kết./.

Nga tố Ukraine và phương Tây "quay lưng" với đàm phán hòa bình Ngày 3/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Ukraine và các đồng minh phương Tây đang bác bỏ mọi khả năng thỏa hiệp nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.