Nga đưa ra "tối hậu thư" về điều kiện hòa bình với Ukraine

RIA Novosti đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình bền vững tại Ukraine. Theo đó, cộng đồng quốc tế cần phải công nhận và chính thức hóa về mặt pháp lý các thực tế lãnh thổ mới sau khi nhiều vùng đất gia nhập Liên bang Nga.

Trong bài viết đăng trên tờ báo Kompas của Indonesia, ông Lavrov nhấn mạnh rằng các vùng lãnh thổ bao gồm Crimea, Sevastopol, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), cùng các vùng Zaporizhzhia và Kherson đã trở thành một phần của Liên bang Nga thông qua các cuộc trưng cầu dân ý.

Việc công nhận và hợp thức hóa những thay đổi lãnh thổ này theo luật pháp quốc tế là điều kiện không thể thiếu cho một nền hòa bình lâu dài.

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ ra rằng để đạt được một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột tại Ukraine, cần phải loại bỏ tận gốc các nguyên nhân dẫn đến xung đột và những mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

Đồng thời, Moskva bày tỏ kỳ vọng về việc tiếp tục các cuộc đàm phán giữa hai bên, với việc trưởng đoàn đàm phán Nga-Ukraine vẫn duy trì liên lạc trực tiếp./.

Nga khẳng định lập trường về việc Ukraine gia nhập EU và NATO Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 khẳng định Moskva chưa bao giờ phản đối khả năng Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU), song coi việc Ukraine trở thành thành viên NATO là không thể chấp nhận.