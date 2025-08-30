Nga khẳng định kiểm soát gần hết Lugansk, mở loạt tấn công toàn tuyến Ukraine

Theo Reuters, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 30/8 cho biết quân đội nước này đang tiến hành các đợt tấn công liên tục trên toàn bộ tiền tuyến tại Ukraine.

Trong bài phát biểu trước các cấp phó được kênh Zvezda - cơ quan ngôn luận chính thức của Bộ Quốc phòng Nga - công bố, ông Gerasimov cho hay Nga hiện kiểm soát 99,7% tỉnh Lugansk, 79% tỉnh Donetsk, 74% tỉnh Zaporizhzhia và 76% tỉnh Kherson.

Theo ông Gerasimov, kể từ tháng Ba đến nay Nga đã giành thêm hơn 3.500km2 lãnh thổ tại Ukraine và kiểm soát 149 ngôi làng.

Cũng theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8 cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ 20 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine vào sáng cùng ngày, trong đó có 18 UAV bị phá hủy trên không phận Bán đảo Crimea bị Moskva sáp nhập, trong khoảng thời gian từ 4h đến 8h (theo giờ GMT).

Hai UAV khác bị bắn hạ tại tỉnh Smolensk, phía Tây nước Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 86 UAV của Ukraine trong đêm 29 rạng sáng 30/8./.

Mỹ bán tên lửa cho Ukraine, EU bàn khả năng triển khai quân đội Thương vụ bán tên lửa được thực hiện thông qua sự đóng góp của Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và khoản bảo lãnh vay từ Mỹ, sau khi được Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn, thương vụ trên cần được Quốc hội thông qua.