Nga khẳng định lập trường về việc Ukraine gia nhập EU và NATO

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 khẳng định Moskva chưa bao giờ phản đối khả năng Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU), song coi việc Ukraine trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là không thể chấp nhận.



Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico ở Trung Quốc, ông Putin nhấn mạnh: “Về tư cách thành viên EU của Ukraine, chúng tôi chưa bao giờ phản đối. Nhưng với NATO, đây lại là vấn đề khác. Điều này liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm an ninh của Liên bang Nga, không chỉ hôm nay, không chỉ trong trung hạn, mà cả lâu dài. Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ quan điểm này và coi đó là điều không thể chấp nhận đối với chúng tôi.”



Ông cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công châu Âu, nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của Moskva là bảo vệ lợi ích quốc gia, trong bối cảnh các nước phương Tây và NATO tìm cách mở rộng ảnh hưởng ra toàn bộ không gian hậu Xô viết./.

